Kent Hughes dévoile son objectif pour la saison

Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, a profité de son passage devant les caméras et les micros, mercredi midi, pour insister sur l’importance d’effectuer les bons choix afin de favoriser le développement des espoirs de l’organisation.

Quelques heures avant le duel contre les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell, Hughes a été interrogé notamment sur la présence de quatre recrues - notamment Juraj Slafkovsky - au sein de l’effectif au jour 1 de la saison régulière. Évidemment, certains se demandent si la situation actuelle sera encore la même plus tard dans la campagne.

«Notre jeu à un certain point nous a amenés là, tout comme les blessures aussi. Par contre, concernant nos jeunes joueurs, les décisions seront toujours prises pour maximiser leur développement. On les suivra jour après jour, semaine après semaine», a-t-il promis.

«Chacun continue son évaluation à chaque semaine, chaque année. On a fait rentrer les quatre jeunes en leur disant qu’ils sont avec l’équipe aujourd’hui. Sauf qu’il s’agit d’un processus qui se poursuit. [...] Il faut tout le temps faire ses preuves, a-t-il averti. On va prendre des décisions durant l’année. [...] Je leur ai dit que si on vous renvoie dans la Ligue américaine à un moment donné, il ne faut pas penser que vous avez mal joué. C’est qu’on veut peut-être vous placer dans un contexte différent, pour vous faire jouer plus de minutes.»

Un futur très incertain pour Paul Byron

L’attaquant du Canadien de Montréal Paul Byron n’est pas à la veille de renouer avec la compétition, aux dires du directeur général Kent Hughes, et il est logique de se demander si sa carrière est sur le point de se terminer.

Encore blessé à la hanche gauche, le vétéran a vu son nom inscrit sur la liste des éclopés à long terme, mardi, ce qui signifie qu’il manquera plusieurs semaines, voire mois, d’activités. Tout en admettant que Byron prévoit rencontrer le médecin prochainement, le DG ne peut en fait pas garantir son retour.

«À court ou moyen terme, je ne pense pas que Paul reviendra, à moins d’un changement extrême au plan médical. Il continue d’éprouver des ennuis. C’est un peu comme Carey [Price] l’an dernier. On constatait des progrès, puis il y avait un recul dans sa remise en forme», a affirmé Hughes, mercredi.

Byron a disputé sa dernière partie le 19 avril et n’a pas joué dans le calendrier préparatoire.

-Par ailleurs, le DG s’est dit encouragé par les progrès réalisés par le défenseur Joel Edmundson, même si aucune date de retour au jeu précise n’a été indiquée. «On verra au jour le jour», a déclaré Hughes.

Carey Price : rendez-vous avec les médias bientôt

Le gardien Carey Price rencontrera les journalistes la semaine prochaine afin d’en dire davantage sur ce qui l’attend.

C’est ce qu’a précisé mercredi midi le directeur général Kent Hughes au cours de sa conférence de presse tenue en marge du premier match de la saison 2022-2023.

Évidemment, les spéculations continuent de plus belle au sujet du numéro 31 dont le nom se trouve sur la liste des blessés à long terme. Opéré au genou quelques semaines après la finale de la Coupe Stanley 2021, il a vécu quelques rechutes dans le cadre de sa remise en forme et a finalement disputé seulement cinq rencontres lors de la dernière campagne.

Hughes a mentionné à quelques reprises dans les récents mois qu’un retour de Price n’était pas prévu, se disant d’ailleurs peu optimiste à ce propos.