L'entraîneur des Sabres a toute la confiance de son DG

Les Sabres de Buffalo ont accordé mercredi une prolongation contractuelle de plusieurs années à leur entraîneur-chef Don Granato.

Les détails de l’entente n’ont pas été précisés par l’organisation.

L’homme de 55 ans amorcera sa deuxième saison complète à la barre de la formation. Il est devenu pilote intérimaire en mars 2020 avant d’obtenir le poste en permanence le 29 juin 2021. Au cours de la dernière campagne, l’équipe a pris le 11e rang de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey avec 75 points. Elle n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis le printemps 2011.

«Depuis que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, la passion du hockey et les aptitudes de leader de Don ont été bien visibles, a déclaré le directeur général Kevyn Adams au site officiel du club. Il est un homme que les joueurs respectent énormément et il se dévoue pour améliorer chaque individu de la formation.»

«La mentalité de Don soulignant le mérite se fait entendre partout dans l’équipe. C’est plus qu’un état d’esprit : il s’agit d’un fil conducteur pour les joueurs et les membres du personnel. J’apprécie sa capacité de réflexion quand il est temps de développer nos hockeyeurs et la communication efficace qu’on a pu mettre de l’avant.»

Les Sabres entameront le calendrier régulier en accueillant les Sénateurs d’Ottawa, jeudi.

Un joueur aussi sort le stylo

Par ailleurs, Granato n’a pas été le seul homme à conclure un pacte avec les Sabres, car le défenseur Mattias Samuelsson a prolongé son association de sept ans, pour la somme de 30 millions $.

L’athlète de 22 ans aurait pu devenir joueur autonome avec compensation en 2023. Lors de la saison dernière, il a récolté 10 mentions d’aide en 42 joutes, tout en conservant un différentiel de -10. Le choix de deuxième tour, le 32e au total, au repêchage de 2018 est le fils de l’ancien arrière Kjell Samuelsson.

Cette décision en a fait sourciller plus d’un, puisque l’arrière n’a inscrit aucun but en 54 matchs en carrière dans la Ligue nationale. C’est toutefois au niveau de ses qualités défensives que le natif de la Pennsylvanie se démarque.

«Si vous pensez à un joueur vedette d’une autre équipe, il est l’antidote, a argué Granato. Il est une bête athlétique. Sa mobilité, son agilité, sa taille... Il comprend bien son rôle, il comprend bien le jeu. Il se rabat rapidement sur les attaquants adverses. Il défend bien. Il rendra la tâche des autres défenseurs beaucoup plus facile.»

Au camp d’entraînement, le patineur américain a évolué au sein de la même paire que Rasmus Dahlin, comme ce fut le cas à la fin de la campagne précédente.