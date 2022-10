La plus grande fierté de Joël Bouchard

Si Joël Bouchard est heureux de voir certains de ses anciens protégés percer la formation des Canadiens de Montréal, il y en a un qui le rend particulièrement plus fier.

C'est ce que l'ancien pilote du Rocket a déclaré lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi.

«Michael Pezzetta a bûché ce gars-là. C'est l'un des joueurs que je suis le plus fier d'avoir dirigé dans mon histoire. Je ne le faisais presque pas jouer parce qu'il n'était pas prêt encore, mais je voyais le potentiel. Il avait 20 ans, il était dans les estrades et je lui disais qu'il allait jouer dans la Ligue nationale. Il me demandait pourquoi il ne jouait pas dans ce cas et je lui disais que c'était un processus. C'est un Nicolas Deslauriers et il a trouvé sa place à un moment donné.»

Le Québécois avait également de bons mots à dire sur le défenseur Arber Xhekaj.

«Xhekaj, dès les premiers coups de patin, j'ai dit que c'était un homme. Il n'est pas gêné dans la LNH à 21 ans. Je ne pense pas qu'il va être gêné à 24, 25, 26, 27 et 28 ans. De ne pas être timide dans la LNH, c'est ce qui fait qu'un gars progresse. Il est capable de vivre avec les conséquences de son style de jeu.»

Bouchard dresse d'ailleurs un parallèle intéressant entre Xhekaj et un ancien défenseur des Canadiens, Ben Chiarot.

«Un gars comme Chiarot, ça pris du temps avant qu'il monte dans la LNH. À un moment donné, il était aux oubliettes et le monde n'en parlait plus du tout. Quand je l'ai vu jouer à Winnipeg, je l'ai aimé. Je me souviens en avoir parlé à Marc Bergevin quand on parlait des joueurs autonomes.»

