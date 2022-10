John Tavares prêt pour un nouveau départ

Le capitaine des Maple Leafs de Toronto, John Tavares, a confiance de patiner avec aisance et voilà de bien mauvaises nouvelles pour le Canadien de Montréal, qu’il affrontera mercredi soir.

Le vétéran a subi une blessure au muscle oblique lors d’un match préparatoire contre les Sénateurs d’Ottawa, le 24 septembre, et est demeuré à l’écart pour le reste du calendrier hors-concours. Toutefois, sa remise en forme s’est relativement bien déroulée et le voici disposé à aider les Leafs dans leur quête d’une première coupe Stanley depuis 1967.

«Je me sens bien et je suis excité à ce propos. Ce ne fut pas l’idéal de suivre ce processus, mais le personnel médical et les responsables à la performance m’ont aidé à me rendre là et ont été formidables. Ils méritent beaucoup de crédit et je suis heureux de pouvoir être au rendez-vous dès le début», a-t-il indiqué mardi, selon des mots rapportés par le site NHL.com.

Effectivement, Tavares a devancé quelque peu les prévisions et son entraîneur-chef Sheldon Keefe en est satisfait. C’est donc au sein du deuxième trio, avec William Nylander et Denis Malgin, qu’il devrait commencer l’année.

«Ce retour donne certes un élan et une étincelle au club, a dit Keefe. Son talent et tout ce qu’il offre à notre groupe nous rendent plus dynamiques et plus difficiles à contrer. C’est aussi notre capitaine et compter sur lui au départ constitue toujours une bonne affaire, sûrement plus que moins. Que ce soit l’avantage numérique ou les autres aspects importants, tout est en place, tel qu’on l’avait imaginé. C’est très bon de le revoir.»

En 2021-2022, l’ancien des Islanders de New York a récolté 76 points, incluant 27 buts, en 79 parties.