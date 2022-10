«Je peux être vraiment meilleur» - Slafkovsky

Même s'il a été choisi au tout premier rang du repêchage amateur de 2022, on sait que l'attaquant Juraj Slafkovsky n'est pas un joueur générationnel et qu'il constitue un projet pour les Canadiens de Montréal, mais de l'avis du principal intéressé, on peut s'attendre à en voir plus de sa part que ce que l'on a vu pendant le camp d'entraînement.

«Je peux être vraiment. vraiment meilleur, a-t-il dit lors d'un entretien avec Louis Jean. J'espère juste que je pourrai le démontrer pendant toute la saison. Je sens vraiment que je peux être meilleur.»

Et pour rester toute l'année dans la Ligue nationale de hockey, le Slovaque de 18 ans est bien conscient qu'il devra mettre les bouchées doubles.

«Le premier match, c'est juste la première étape, a-t-il admis. Si je veux jouer toute la saison dans la LNH, je vais devoir travailler fort chaque jour et donner le meilleur de moi-même chaque match, mais je vais tout d'abord me concentrer sur le premier match.»

