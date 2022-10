David Krejci fête son retour en grand

Après une année en Europe, David Krejci est de retour avec les Bruins de Boston, et le joueur de centre a déjà recommencé à faire des ravages avec son équipe de toujours, amassant trois points dans une victoire de 5 à 2 sur les Capitals, mercredi soir, à Washington.

Voyez les faits saillants de ce duel dans la vidéo principale ci-dessus.

Krejci complétait une unité entièrement tchèque avec David Pastrnak et Pavel Zacha, et les trois compagnons de trio ont combiné leurs efforts pour le but d’assurance, en fin de troisième période. Le vétéran a lancé Pastrnak en échappée, avant de pousser au fond du filet le retour de lancer permis par Darcy Kuemper.

Les deux hommes ont amassé respectivement trois et quatre points. Ils ont connecté deux fois au premier engagement, y compris sur la réussite en avantage numérique de Patrice Bergeron. Le Québécois a d’ailleurs inscrit son quatrième but d’ouverture de saison en carrière avec les Bruins.

Hampus Lindholm a marqué le cinquième filet des visiteurs dans une cage déserte, tandis qu’Anthony Mantha et Conor Sheary ont assuré la réplique des favoris de la foule.

Devant le but, Kuemper a paru faible par moments, étant battu à quatre reprises sur 29 lancers. Linus Ullmark a été beaucoup plus solide en repoussant 33 rondelles, aidant les siens à écouler quatre jeux de puissance.

Une défaite et une perte pour les Jackets

Du côté du PNC Arena, les Hurricanes de la Caroline n’ont pas eu de difficulté à battre par la marque de 4 à 1 des Blue Jackets de Columbus qui ont perdu les services de Patrik Laine.

L’attaquant finlandais s’est blessé au haut du corps en deuxième période et n’est pas revenu par la suite. En luttant avec Brett Pesce pour le contrôle de la rondelle en échec avant, le coude droit de Laine a été compressé contre la baie vitrée, provoquant une hyperextension.

C’est Laine qui avait donné les devants aux Jackets en tout début de deuxième vingt. Tout a empiré par la suite, les «Canes» attaquant sans relâche le jeune gardien Daniil Tarasov. Le Russe était d’ailleurs devant le filet en raison des blessures d’Elvis Merzlikins et de Joonas Korpisalo. Il a fait ce qu’il a pu en bloquant 39 lancers.

Seth Jarvis. Brady Skjei, Martin Necas et Andrei Svechnikov ont été les buteurs de l’équipe locale. Jesperi Kotkaniemi a ajouté son grain de sel avec une mention d’aide.

Devant le filet, Frederik Andersen s’est démarqué en effectuant 31 parades.