CH: les Leafs en ville pour amorcer la saison

Le Canadien de Montréal disputera son premier match de la saison régulière 2022-2023 de la Ligue nationale de hockey (LNH) mercredi et pour l'occasion, les Maple Leafs de Toronto seront les visiteurs au Centre Bell.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports Direct dès 18 h.

Ainsi, les hommes de Martin St-Louis affronteront leurs grands rivaux à l'ouverture de la nouvelle campagne et une formation qui est vue comme l'une des meilleures de la LNH, avec une force de frappe offensive dévastatrice. En effet, avec les Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares et compagnie, la défensive du Tricolore devrait être sollicitée.

De son côté, le Bleu-Blanc-Rouge tentera de mettre derrière lui le catastrophique camp d'entraînement qu'il a connu, pendant lequel il n'a obtenu aucune victoire en huit duels.

St-Louis a laissé de côté Jonathan Drouin en prévision de ce duel, tout comme Michael Pezzetta. Pour sa part, le défenseur Mike Matheson est blessé. Pour sa part, Juraj Slafkovsky effectuera ses débuts officiels dans la LNH et jouera sur le troisième trio, en compagnie de Christian Dvorak et de Brendan Gallagher.

«C’est comme se retrouver dans un rêve. Je suis repêché au premier rang de l’encan amateur, puis je commence ma carrière à Montréal, avec le Canadien, contre les Maple Leafs de Toronto. Je suis heureux de participer à tout cela», a commenté Slafkovsky en mêlée de presse après la séance matinale.

«À ce niveau, il faut juste être prêt chaque jour et je me sens comme d’habitude, a ajouté celui qui jouera sous les yeux de son père. Il reste que je suis finalement dans la LNH et que tout cela se réalise. Peut-être que je suis un peu nerveux, oui.»

Pas le seul

Outre Slafkovsky, les arrières Kaiden Guhle et Arber Xhekaj auront l’occasion de donner leurs premiers coups de patin dans la ligue.

«Je suis à mon mieux et le rêve que je chérissais tout jeune se matérialise. Ça demeure un gros défi pour nous ce soir, mais je suis excité. [...] C’est pour cela que j’ai travaillé depuis que je suis dans le milieu du hockey. J’ai une chance de bien faire et ce sera intéressant», a affirmé Guhle.

«Jusqu’ici, je suis très calme, mais je ne sais pas trop comment j’ai fait pour ça, a de son côté mentionné Xhekaj. Ce sont surtout mes parents qui ressentent la nervosité, je dirais.»

xhekaj -

Le défenseur trouve également formidable le fait de compter sur quelques recrues comme lui qui amorceront leur parcours dans la LNH. «On s’est lié d’amitié pendant l’été, on est arrivé ici plus tôt et on a passé du temps ensemble. Je pense que ça signifie beaucoup, d’après nous, et c’est très excitant.»

Matt Murray sera le gardien des Leafs. Il devrait être opposé à Jake Allen, pour le CH.

Formation du Canadien à l'entraînement

Attaquants

Caufield-Suzuki-Anderson

Monahan-Dach-Hoffman

Slafkovsky-Dvorak-Gallagher

Pitlick-Evans-Dadonov

Défenseurs

Guhle-Savard

Xhekaj-Wideman

Harris-Kovacevic

Gardien

Allen