CH: Jonathan Drouin toujours dans les plans

Jonathan Drouin avait probablement imaginé un scénario plus joyeux pour le premier match de la saison contre les Maple Leafs de Toronto que celui de se retrouver sur la passerelle de presse en compagnie de Michael Pezzetta.

À quelques heures de l’ouverture de cette saison, mercredi, Kent Hughes a parlé du dossier Drouin. À l’instar de Martin St-Louis, le directeur général du Canadien a choisi les bons mots, soulignant qu’il désirait toujours travailler avec lui.

«Jo revient d’une blessure et il a été malade lors du camp, a rappelé Hughes. Il a manqué une partie du camp. Je crois qu’il y avait une inquiétude aussi de lui donner trop de matchs, puisqu’il revenait d’une blessure et d’une longue absence. Jo est un peu en retard.»

«Mais il fait partie de notre équipe. On a 14 attaquants, on a 14 bons attaquants. Jo et Martin ont un dialogue très positif. Je n’y vois aucun problème. Jo est un bon coéquipier. J’aime aussi qu’il y aura une compétition saine parmi nos joueurs. On sait également qu’une équipe reste rarement complètement en santé.»

Une autre saison

Sur le strict plan contractuel, Drouin jouera gros lors de cette saison 2022-2023. À sa dernière année d’un pacte qui lui rapporte 5,5 millions $, le numéro 27 dictera son avenir à Montréal, mais aussi dans la LNH lors des prochains mois.

Questionné à savoir s’il y avait encore un avenir pour Drouin à Montréal, Hughes est resté assez vague.

«Jo écoule la dernière année de son contrat, il n’est pas le seul dans cette situation avec le Canadien, a mentionné le DG. Les joueurs qui nous démontreront qu’ils peuvent continuer à contribuer aux succès de l’équipe auront un futur avec l’équipe. Mais je ne peux pas y répondre présentement.»

Opéré à un poignet l’an dernier, Drouin a participé à seulement 34 matchs. Il a marqué six buts et obtenu 14 aides pour un total de 20 points.

Matheson en attente

Hughes a également offert des nouvelles en provenance de l’infirmerie. Blessé au bas du corps, Mike Matheson s’absentera pour les premiers matchs de la saison. Le CH attendra les résultats d’un examen par résonnance magnétique avant d’y aller d’un diagnostic précis.

Dans le cas de Joel Edmundson, il a recommencé à patiner depuis une semaine.

«Il y a du progrès, a noté Hughes. Mais on n’a pas une date fixe pour son retour. Malgré cela, on est encouragé.»

Le gros défenseur se remet d’une autre blessure au dos.