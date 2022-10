Andy Greene fait ses adieux

Le défenseur Andy Greene a pris sa retraite en signant mercredi un contrat d’une journée avec les Devils du New Jersey, mettant fin à une carrière de 16 ans dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’homme de 39 ans n’a jamais été repêché par une organisation du circuit Bettman, ce qui ne l’a pas empêché d’œuvrer pendant 14 saisons avec les Devils, avant de conclure son parcours chez les Islanders de New York. Il n’a pu mettre la main sur la coupe Stanley, mais a pris part à la finale de 2012, perdue face aux Kings de Los Angeles.

«En sortant de l’université Miami en 2006 comme joueur autonome, j’ai été suffisamment chanceux pour signer un contrat au New Jersey. En janvier 2007, j’ai réalisé mon rêve en disputant mon premier match dans la LNH. Seize ans plus tard, il me semble encore surréaliste de constater que j’ai vécu le rêve que je caressais à l’âge de 5 ans», a-t-il indiqué dans un communiqué diffusé sur le site officiel du club.

Greene a amassé 52 buts et 212 mentions d’aide pour 264 points en 1057 rencontres du calendrier régulier. Le 16 novembre 2021, il est devenu le 20e arrière américain à atteindre le plateau des 1000 parties de la LNH.