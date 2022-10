Alexander Ovechkin reprend sa route vers le sommet

Avec ses 780 buts en saison régulière en carrière, Alexander Ovechkin peut espérer dépasser Gordie Howe au deuxième rang de l’histoire des compteurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais un excellent début de campagne constituera la clé pour le joueur de 37 ans.

Celui-ci accuse un retard de 21 filets sur Howe et de 114 sur le meneur, Wayne Gretzky, au moment d’amorcer le calendrier 2022-2023. Certes, les années passent et le temps pourrait lui manquer, surtout si les blessures se mettent de la partie en cours de route. Toutefois, le Russe préfère d’abord se concentrer sur son travail et l’objectif d’équipe qui reste bien simple avant le duel inaugural de mercredi soir contre les Bruins de Boston.

«On veut seulement disputer les vrais matchs. À l’heure actuelle, chaque point au classement est important. Nous allons tenter de gagner chaque rencontre. Notre but est de remporter la coupe Stanley et ça commence maintenant», a-t-il mentionné au site NHL.com.

S’il maintient un rythme de croisière similaire à celui du début de 2021-2022, il améliorera grandement ses chances de rattraper Howe très rapidement. L’an passé, il revendiquait 10 filets en autant de sorties et a conclu avec une cinquantaine de buts à son actif.

«Vous devez saisir vos opportunités lorsqu’elles se présentent à vous. Si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, il faut continuer de travailler», a-t-il simplement considéré.

Bien motivé

Aux dires de son compatriote Evgeny Kuznetsov, le numéro 8 garde bien en tête le chiffre 894 et il faut s’attendre à ce qu’il fasse tout pour passer à l’histoire dans les prochaines années.

«Je pense qu’il a effectué du bon boulot pour demeurer en forme et motivé lors de la saison morte. Il recherche un gros prix, même s’il n’en parle pas. Personne n’en fait mention, mais c’est immense à ses yeux et cela représente une grande source de motivation», a affirmé le joueur de centre.

Les partisans du Canadien de Montréal ne tarderont pas à revoir Ovechkin, car le Tricolore visitera les Capitals, samedi. Précédemment, Washington se mesurera aux Maple Leafs à Toronto, jeudi soir. Ces deux rendez-vous seront diffusés à la chaîne TVA Sports.