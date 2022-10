Un manque de respect de Jonathan Drouin aux partisans

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Michel Therrien n'a vraiment pas été impressionné par le camp d'entraînement des Canadiens.

Lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», mardi, l'ancien entraîneur s'est montré particulièrement cinglant envers Jonathan Drouin, Mike Hoffman et Evgenii Dadonov.

«Ces trois joueurs se sont mis dans cette position. On aurait tous espéré que Hoffman aille un bon camp. Dadonov, on n'a pas vu grand-chose. À un moment donné, ils vont avoir une décision à prendre. Jonathan, il faut qu'il se donne des chances. Il dit qu'il veut être en santé, mais j'aurais aimé l'entendre dire qu'il était en santé, qu'il avait le couteau entre les dents et qu'il allait connaître une bonne saison.»

Therrien n'en peut plus de voir l'attaquant québécois ne pas performer à la hauteur des attentes. Selon lui, Drouin a tous les outils pour obtenir du succès, mais il doit faire les efforts nécessaires.

«Avec Jonathan, c'est toujours une excuse, mais là je n'en veux plus des excuses. Il a tellement de potentiel ce gars-là, c'est incroyable. Mets tes outils, ta concentration et ton engagement, ensemble, et tu vas faire un joueur de hockey. Le monde espère qu'il joue du bon hockey.»

L'ancien pilote de la formation montréalaise estime d'ailleurs que les partisans ne demandent à Drouin que de fournir un effort constant.

«Les partisans des Canadiens sont pratiquement les meilleurs dans la ligue et ils vont pardonner beaucoup de choses. Mais une chose qu'ils ne pardonnent pas, c'est quand un gars ne se donne pas à 100%. Si tu te donnes à 100%, tu vas être respecté par tes coéquipiers et par les gens qui entourent l'équipe.»

Therrien croit également que Martin St-Louis aura éventuellement un travail à faire quand il devra laisser de côté des vétérans, mais il ne doit pas se laisser intimider.

«J'en ai vu des gars qui faisaient la ''baboune'' et ça ne m'intimidait pas. Ça ne faisait pas en sorte que j'allais changer ma décision. Tu espères juste qu'ils vont réagir de la bonne manière.»

