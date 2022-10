Un geste franchement déplorable de Davante Adams

Le receveur de passes des Raiders de Las Vegas Davante Adams risque de recevoir prochainement un appel de la NFL après avoir projeté au sol un caméraman au terme du match de lundi soir contre les Chiefs de Kansas City.

Le principal concerné a visiblement mal digéré la défaite de 30 à 29 des siens et un membre du personnel responsable de prendre des images à l’extérieur du terrain l’a constaté au moment où Adams se dirigeait vers le vestiaire. L’homme en question se trouvait devant le joueur qui marchait et celui-ci l’a poussé, de sorte qu’il a chuté avant de se relever.

Conscient du caractère répréhensible de ses agissements, l’ancien des Packers de Green Bay a exprimé ses remords durant une mêlée de presse, et ce, même s’il a de bonnes chances d’écoper d’une sanction de la part de la ligue.

«Je m’excuse auprès du gars que j’ai poussé après la partie. Évidemment, j’étais très fâché de la fin de la rencontre et il s’est retrouvé devant moi lorsque je m’en allais. Ce fut ma réaction et je me suis senti mal immédiatement. Ce n’est pas moi, cela. Mes excuses, cher monsieur. En espérant que vous puissiez les voir», a-t-il également écrit sur son compte Twitter.

Adams devra peut-être devoir expliquer son geste aux autorités, puisque le photographe a porté plainte au service de police de la ville de Kansas City. Selon le réseau NFL Network, il allègue avoir subi une agression de la part du footballeur et les policiers ont ouvert une enquête.

Avant de poser son geste, Adams a connu une bonne soirée au plan statistique, récoltant deux touchés et 124 verges en trois réceptions. C’est toutefois plus ardu pour les Raiders, qui ont perdu quatre fois en cinq sorties cette saison. Ils disputeront leur prochain duel le 23 octobre face aux Texans de Houston.