Pierre Dorion le savait depuis trois ans

Pierre Dorion savait depuis longtemps que les Sénateurs étaient pour prendre leur envol lors de la saison 2022-2023.

C'est ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«Je dirais que même il y a trois ans, notre vision était d'être dans les séries cette année. Je n'ai pas peur de dire que j'aimerais ça être dans le camp des acheteurs à la date limite des échanges. Quand on a commencé le plan, on voulait dépenser plus en 2022-2023 pour aller chercher des vétérans de premier plan. On espère maintenant participer aux séries et être de la bataille jusqu'à la fin de la saison.»

Le directeur général des Sénateurs a donc pris les grands moyens pour mettre son plan à exécution en faisant notamment l'acquisition d'Alex DeBrincat.

«C'est un travaillant et c'est quelqu'un qui veut gagner. Il s'est bien intégré à notre groupe de joueurs. On a quand même donné trois choix au repêchage, mais des gars comme ça ne se retrouvent pas souvent sur le marché des échanges. On ne s'est pas questionné une deuxième fois quand on était proche de le faire.»

Dorion s'est également assuré d'améliorer le niveau leadership de sa formation, en mettant sous contrat l'ancien capitaine des Flyers, Claude Giroux.

«Il y a des intangibles du côté de Claude Giroux qu'on ne peut pas ne pas regarder. Il voulait revenir à la maison. Sa femme vient d'ici et ses enfants vont commencer l'école bientôt. C'était important pour nous d'avoir un vétéran capable d'avoir un impact dans la chambre et qui a encore du bon hockey à donner. C'est encore un magicien sur l'avantage numérique. Il travaille énormément fort et il n'a pas peur de dire à ses coéquipiers de travailler aussi. C'est bon pour notre culture. J'ai toujours dit que c'était la chambre à Brady Tkachuk et Thomas Chabot, mais Claude peut les aider et c'est bon pour nous.»

Si la situation des gardiens a été problématique lors des dernières années, le directeur général a remédié au problème en transigeant pour obtenir Cam Talbot.

«La position de gardien de but est la position la plus importante. Quand ton gardien de but ne fait pas les arrêts, c'est bien rare qu'on gagne des matchs. Je ne dirais pas que c'est un gardien de premier plan, mais il est quand même allé au match des étoiles. Je ne cacherai pas que quand j'ai vu les commentaires de l'agent et de Bill Guerin, on s'est mis au téléphone. On savait qu'il y avait un historique entre Filip Gustavsson et Bill Guerin à Pittsburgh. On a solidifié notre position de gardien de but en faisant cette transaction.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.