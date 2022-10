Nico Hischier demeure dans l’inconnu

L’attaquant des Devils du New Jersey Nico Hischier a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement, mardi, mais sa participation au match inaugural de la saison demeure incertaine.

Le Suisse a subi une élongation musculaire à la jambe pendant la rencontre préparatoire du 26 septembre face au Canadien de Montréal. Il a patiné pendant une trentaine de minutes à l’occasion de la séance du jour et il reste à voir s’il pourra affronter les Flyers de Philadelphie, jeudi.

«Je dois encore effectuer du travail au gymnase et patiner à pleine vitesse avec l’équipe. Je me sens déjà bien, sauf qu’il y a vraiment des aspects à peaufiner. C’est un peu comme un cas évalué quotidiennement ou à quelques minutes d’une partie, a-t-il commenté au site officiel des Devils. À la fin, je dois me sentir prêt. Je ne veux pas revenir trop prématurément dans le cadre d’une longue saison. C’est un problème relativement mineur. Si vous commencez trop tôt, cela vous ennuiera longtemps. Vous devez être prudent.»

Hischier a également élaboré quelque peu sur sa soirée au Centre Bell qui a pris fin abruptement. «J’ai ressenti de la raideur en première période. C’est à ce moment-là que j’ai quitté la glace et qu’on a découvert le problème. On dirait qu’il y a un truc qui a lâché. Certes, ce fut une bonne chose de rester à l’écart.»

En 2021-2022, le capitaine du club a amassé 21 buts et 39 mentions d’aide pour 60 points en 70 sorties.