MLB: mes prédictions pour les séries de division

Publié hier à 10h50

Mis à jourhier à 10h50

Après une fin de semaine spectaculaire lors des courtes séries 2 de 3, les séries de division débutent dès aujourd’hui, mardi. La grande question est de savoir quel sera l’impact du congé de 5 jours sur les clubs qui ont eu droit à cette pause, comme les Yankees, les Astros, les Dodgers et les Braves. À noter que les séries de division sont des 3 de 5 et que même si toutes les séries débutent mardi, les journées de congé seront différentes pour les deux ligues et cela, pour avoir un impact sur l’utilisation des lanceurs.

À noter que TVA Sports présentera les deux séries de la Ligue nationale.

Ligue nationale

Phillies vs Braves

Les Phillies ont surpris bien des observateurs en allant balayer les Cards à St. Louis. Ils en ont fait juste assez en attaque, mais ont su bien profiter des performances de leurs partants Zack Wheeler et Aaron Nola. Maintenant, ils devront affronter les champions en titre, les Braves d’Atlanta.

Les Braves sont reposés, en santé, et vont profiter de l’avantage du terrain. Ils partent largement favoris, ayant connu une excellente fin de saison en plus d’avoir gagné 11 des 19 matchs face aux Phillies en 2022.

Les Phillies se doivent de profiter de leur momentum pour aller chercher un des deux premiers matchs à Atlanta, avant de revenir devant une foule survolté au Citizen Bank Park. Mais ils devront aussi mieux performer en attaque que lors de la première série, parce qu’ils ne pourront pas museler l’attaque des Braves et auront besoin de beaucoup plus de points pour gagner.

Avec le vent de voile, il n’y a rien d’impossible pour les hommes de Rob Thomson. Mais la tâche semble énorme pour les Phillies et je pense que la belle histoire va se terminer face aux Braves.

Je choisis les Braves en 4

Padres vs Dodgers

Les Padres ont été impressionnants lors de leur série face aux Mets, surtout en gagnant un match ultime dans un environnement très hostile. Mais les Padres auront maintenant la lourde tâche d’affronter les Dodgers, la meilleure équipe des majeurs.

Le premier défi des Padres est au niveau psychologique puisqu’ils n’ont gagné que 5 des 19 matchs entre les deux équipes cette saison. De plus, les Dodgers auront l’avantage du terrain et les Padres ne pourront utiliser pas utiliser Yu Darvish avant le match numéro 2, ce qui forcera l’équipe à utiliser Mike Clevinger dans le premier match.

Évidemment, la pression sera quand même sur les Dodgers, surtout que le gérant Dave Roberts a promis avant le début de la saison que son équipe remporterait la Série mondiale. Avec leur attaque très solide et diversifiée et un personnel de partants capable de donner des manches de qualité, les Dodgers semblent plus talentueux que les Padres. Et même si les Dodgers ont quelques points d’interrogation en relève, ils devraient quand même défaire les Padres.

Je choisis les Dodgers en 4

Ligue américaine

Guardians vs Yankees

C’est incroyable de voir les Guardians en série de division, après avoir marqué seulement 3 points en un peu de 23 manches face aux Rays. Mais les lanceurs de Cleveland ont été dominants et n’ont concédé qu’un seul point dans la série, un circuit de Jose Siri dans le premier match.

La bonne nouvelle pour les Guardians, c’est qu’il n’y a pas eu de match numéro 3 et qu’ils pourront utiliser le Canadien Cal Quantrill dans le premier match face aux Yankees et Shnae Bieber sera prêt pour la 2e rencontre après avoir lancé vendredi. Mais le défi est de taille pour Cleveland puisque les Yankees seront reposés et auront l’avantage du terrain dans cette série 3 de 5. En plus d’avoir Aaron Judge dans leur formation.

Les deux équipes sont très différentes en attaque alors que les Guardians sont une équipe qui fait contact et qui coure bien les sentiers alors que les Yankees cherchent beaucoup le circuit de 3 points. Mais sur la butte, aucun doute que les Guardians peuvent rivaliser avec les Yankees, surtout que les Bombardiers du Bronx auront quelques absents importants, surtout dans l’enclos.

Même si les deux équipes ont des masses salariales fort différentes (84 millions vs 262 millions), la série sera beaucoup plus serrée que bien des gens peuvent penser, mais je pense que les Yankees vont trouver une façon de se faufiler vers la série de championnat.

Les Yankees en 5

Mariners vs Astros

Que les Mariners passent à la série de division, ce n’était pas impossible. Mais revenir de l’arrière de 7 points dans le 2e match face aux Jays, c’était tout simplement hallucinant. Est-ce que les Mariners pourront continuer sur leur lancée en allant affronter les Astros ? J’en doute, très fortement.

Les Astros ont eu le numéro des Mariners en 2022, gagnant 12 des 19 affrontements entre les 2 équipes. La troupe de Dusty Baker semble être le club le plus équilibré des toutes les équipes en série et pourra possiblement envoyer 2 ou même 3 lanceurs partants en relève, pour appuyer un enclos déjà solide. En attaque, ils ont un beau mélange de puissance et de vitesse et profitent pleinement des dimensions du Minute Maid Park.

Les gens de Seattle pourront voir un match des séries à la maison pour la première fois depuis 2001 et l’ambiance sera électrique au T-Mobile Park. Mais s’ils ont réussi à surprendre les Jays à Toronto, la tâche s’annonce beaucoup plus difficile face aux Astros.

Je choisis les Astros en 4