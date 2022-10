Les Yankees amorcent leur quête du bon pied

Les Yankees n’ont pas été particulièrement spectaculaires au bâton à leur premier duel éliminatoire en 2022, mais ils ont été opportunistes, mardi à New York, eux qui ont défait les Guardians de Cleveland 4 à 1 lors du premier duel de leur série de championnat de division.

De leurs cinq frappes en lieu sûr, deux ont terminé leur voyage à l’extérieur des limites du terrain. Le circuit en solo de Harrison Bader, en troisième manche, a permis de créer l’égalité, tandis que celui d’Anthony Rizzo, bon pour deux points en sixième manche, a offert un confortable coussin aux siens.

Outre ces deux hommes, Jose Trevino a aussi produit un point pour les vainqueurs, lui dont le ballon-sacrifice a permis à Isiah Kiner-Falefa de compléter son tour des sentiers.

C’est toutefois le lanceur partant des favoris de la foule, Gerrit Cole (1-0), qui a volé le spectacle. En six manches et un tiers au monticule, l’athlète de 32 ans a fait mordre la poussière à huit adversaires. Cole a finalement laissé sa place après avoir permis le seul point des visiteurs, un circuit en solo de Steven Kwan, ainsi qu’un total de quatre coups sûrs et un but sur balles.

Dans le camp des Guardians, le partant Cal Quantrill (0-1) a donné les quatre points adverses, dont trois étaient mérités, sur quatre coups sûrs et trois passes gratuites.

Les Yankees tenteront de prendre une avance de 2-0 dans cette série, jeudi au Yankee Stadium.

Une séquence gênante pour Donaldson

Avant de pouvoir célébrer la victoire des siens, le joueur de troisième but Josh Donaldson a été impliqué dans une séquence peu flatteuse.

Au cinquième assaut, l’ancien des Blue Jays de Toronto a cogné avec puissance une offrande de Quantrill dans le champ droit. Convaincu d’avoir ajouté un point au tableau en vertu d’une longue balle, Donaldson s’est mis à trotter en direction du marbre.

La balle a toutefois rebondi sur le dessus de la clôture avant de terminer sa course dans le gant du voltigeur Oscar Gonzalez. Pris au dépourvu entre le premier et le deuxième but, Donaldson a finalement été retiré par Josh Naylor.

Toujours persuadé d’avoir frappé un circuit, l’athlète de 36 ans a demandé une révision vidéo. La décision des arbitres a toutefois été confirmée et Donaldson est retourné à l’abri.

La première aux Dodgers!

Les Dodgers ont remporté le premier match de la série tant attendue face aux Padres San Diego par la marque de 5-3.

PADRES_DODGERS_1 -

Le lanceur Mike Clevinger a connu un départ difficile en accordant cinq points en deux manches et deux tiers. Il a aussitôt cédé le monticule par la suite.

Julio Urias a eu un bien meilleur départ du côté des Dodgers, lançant quatre excellentes manches, mais il a concédé trois points en cinquième manche, après quoi il a été retiré.

Trea Turner et Will Smith ont chacun croisé la plaque à deux reprises pour les gagnants et ils ont chacun frappé deux coups sûrs. Jake Cronenworth a été le seul a frappé deux coups sûrs pour les Padres.

Turner et Wil Meyers ont pour leur part frappé la longue balle.

Les Phillies tiennent le coup

Les Phillies de Philadelphie ont sans doute eu des sueurs froides à la fin du premier match de leur série de championnat de section contre les Braves d’Atlanta, mardi au Truist Park, mais ils ont tout de même réussi à arracher un gain de 7 à 6.

Condensed Game_ PHI@ATL - Game 1_Original Video_m31122 -

En avance 7 à 3 au début du neuvième tour au bâton des favoris de la foule, la formation de la Pennsylvanie a vu Matt Olson réduire l’écart à un petit point à l’aide d’un seul élan, lui qui a expulsé une offrande du lanceur Zach Eflin à l’extérieur des limites du terrain, alors que deux de ses coéquipiers étaient sur les sentiers avec un seul retrait d’enregistré.

Les Phillies ont toutefois mis fin aux espoirs des Braves en retirant coup sur coup William Contreras et Travis d’Arnaud. Ce dernier a d’ailleurs raté l’occasion d’être un véritable héros pour son équipe, lui qui avait déjà produit les trois premiers points des siens.

Offensivement, les vainqueurs ont profité d’un bon début de match, lors duquel ils ont marqué l’ensemble de leurs points avant la sixième manche.

Nick Castellanos a eu une excellente journée au bâton, avec trois coups sûrs et autant de points produits, tandis qu’Alec Bohm en a produit deux autres. Edmundo Sosa et Jean Segura en ont aussi réussi un chacun. Le lanceur Max Fried (0-1) a été la principale victime de cette poussée. En trois manches et un tiers de travail, il a donné six points, dont quatre mérités, sur huit coups sûrs et un but sur balles. C’est d’ailleurs lui qui a ajouté la défaite à sa fiche.

Ranger Suarez a amorcé le match sur la butte pour les Phillies, mais il n’y a été que pendant trois manches et un tiers, l’empêchant ainsi d’être impliqué dans la décision. C’est plutôt le releveur Seranthony Dominguez (1-0), en action pendant deux manches, qui a hérité du gain.

Les Braves tenteront de niveler la série mercredi, toujours à leur domicile.

Les Mariners se font rendre la monnaie de leur pièce

Plus tard, en fin d’après-midi, les Mariners de Seattle se sont fait jouer un vilain tour, très similaire à celui qu’ils ont joué aux Blue Jays de Toronto dans le deuxième duel de leur série des équipes repêchées. Ils ont perdu une avance de quatre points tardivement face aux Astros pour finalement s’incliner 8 à 7, à Houston.

En retard 7 à 3 au moment d’amorcer leur huitième tour au bâton, les favoris de la foule ont d’abord coupé l’avance des visiteurs de moitié, grâce au circuit d’Alex Bregman.

C’est aussi à l’aide de la longue balle que les Astros ont mis fin au match. Alors que Jake Meyers et Jeremy Pena étaient sur les sentiers, Yordan Alvarez a souhaité la bienvenue à l’artilleur Robbie Ray, qui venait de faire son entrée dans le match pour l’affronter, en expulsant son deuxième lancer à l’extérieur des limites du terrain.

La défaite est bien évidemment allée au dossier de Ray, tandis que le releveur Rafael Montero (1-0), en action lors de la neuvième manche, a vu la victoire aller à sa fiche.

Le match avait pourtant bien mal commencé pour les Astros et leur lanceur partant Justin Verlander. Ce dernier a été remplacé après seulement quatre manches, lui qui a donné six points sur 10 coups sûrs et un but sur balles. Julio Rodriguez et Ty France ont particulièrement profité de la difficile sortie de Verlander, en produisant chacun deux points à ses dépens.

Les Mariners tenteront désormais d’égaliser la série, jeudi, toujours à Houston.

-Tous les matchs éliminatoires de la Ligue nationale sont diffusés sur les ondes de TVA Sports.