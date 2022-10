Leylah Fernandez est de retour

* Ce texte est écrit par notre nouvelle collaboratrice Stéphanie Myles, qui est sur place à San Diego.

La Montréalaise Leylah Fernandez est atterrie à New York au mois d’août en tant que finaliste en titre du simple féminin des Internationaux des États-Unis. Elle a célébré son 19e anniversaire au sommet du monde du tennis féminin.

Un an plus tard, elle a quitté New York perdante au deuxième tour contre une joueuse en pleine progression et en grande forme, la Russe Liudmila Samsonova.

Son classement est passé du 14e au 40e rang dans le temps de le dire. Et elle a dû célébrer son adieu à l'adolescence – son 20e anniversaire – chez elle, en Floride.

Six semaines plus tard, la Canadienne est à San Diego pour préparer son retour sur le circuit WTA pour une dernière rafale de compétitions en débutant avec l'Omnium de San Diego cette semaine. La semaine prochaine, ce sera le tournoi de Guadalajara WTA 1000.

Et puis, au cours de la deuxième semaine de novembre, elle sera la jeune leader de l'équipe canadienne de la Coupe Billie Jean King lors de la finale à Glasgow, en Écosse.

Si la défaite à New York était un peu crève-cœur, la réaction était du Leylah tout craché : même pas une seule journée de congé après cette défaite décevante. Fernandez et son entraîneur/père Jorge sont immédiatement retournés sur le terrain d'entraînement pour faire les ajustements et les corrections qui s’imposaient.

Par contre, Jorge Fernandez n'est pas à San Diego. Il se trouve actuellement à Florence, Caroline du Sud, avec sa fille cadette Bianca.

Bianca Fernandez, qui a 18 ans et est classée 870e au monde, est la septième tête de série dans les qualifications d'un tournoi ITF à 25 000 $ là-bas.

Elle a battu l'Américaine Allura Zamarripa (dont la sœur joue également au tennis professionnel) au premier tour. L’arrivée de papa dépend donc du parcours de sa fille cadette.

Fernandez était prête à jouer les qualifications à San Diego, où son classement était loin d’être assez élevé pour faire le tableau principal. Il fallait, en principe, être dans le top 20 pour s’assurer d'une place.

Au final, son agent a trouvé une solution avec le tournoi et ses propriétaires, l'agence Octagon, et elle a reçu un laissez-passer pour le tableau principal de même qu’une autre cliente de la même agence, l’Américaine Sloane Stephens.

Au premier tour, mardi, elle rencontrera la numéro 11 mondiale Daria Kasatkina, lors d'un programme de fin d'après-midi sur le deuxième terrain du stade qui comprendra également ses coéquipières de la Coupe BJK en double : Carol Zhao, Rebecca Marino et Gabriela Dabrowski.