Hockey Québec veut faire partie de la solution

Hockey Québec a salué la décision du directeur général et des membres du conseil d’administration de Hockey Canada de remettre leur démission, mardi.

«Ce dénouement, qui nous apparaissait inévitable, permettra à l’organisation de poser un nouveau regard sur les défis à relever», a indiqué la fédération québécoise dans un communiqué.

L’organisation de la Belle Province compte également s’impliquer dans le processus qui mènera à la composition d’un nouveau conseil d’administration chez Hockey Canada.

«Maintenant, il est essentiel de nous assurer que les futurs administrateurs posent des gestes concrets pour effectuer des changements en profondeur en termes de respect, d’intégrité et de culture. Nous serons actifs afin de proposer des solutions, attentifs aux prochaines étapes, et nous représenterons les intérêts de nos joueuses et joueurs, parents, bénévoles et participants.»

La semaine dernière, Hockey Québec avait décidé de ne plus remettre un montant de 3 $ à son pendant national pour chaque inscription, estimant que cette dernière était incapable de modifier la culture de son sport avec son organigramme actuel.

Danièle Sauvageau à la rescousse?

Impliquée dans le hockey québécois et canadien depuis plusieurs décennies, Danièle Sauvageau a d'ailleurs confirmé au micro du 98,5 FM qu'elle était prête à donner un coup de main à Hockey Canada, tout en soulignant l'importance d'écouter les employés qui ne sont pas au sommet de la pyramide.

«C’est mon sport, j’en suis passionnée, a-t-elle lancé mardi. Je suis disponible pour contribuer non pas à ce changement, mais à ce renouveau. On se doit d’aller aux plus bas-fonds pour pouvoir reconstruire et je suis prête à contribuer.

«Les gens qui travaillent à Hockey Canada - on ne parle pas du leadership, de la haute direction – sont meurtris, ils sont fatigués. Ils essaient de porter à bout de bras une organisation. Ils sont passionnés de poursuivre pour les bonnes raisons. Mais ces gens-là, on ne leur parle pas.»

Une réaction unanime

Par ailleurs, tout comme son homologue québécoise, la Fédération de hockey de l’Ontario (OHF) s’est réjouie de ce grand ménage au sein de l'état-major de Hockey Canada.

«La Fédération de hockey de l'Ontario reconnaît les changements apportés par Hockey Canada et croit qu’il s’agit d’une bonne première étape pour adresser les défis qui l’attendent, lit-on dans un communiqué publié mardi.

«C’est un moment décisif dans l’histoire de notre sport. On ne peut sous-estimer l’importance de rebâtir la confiance des Canadiens, que ce soit sur la glace ou à l’extérieur.»

Hockey Nouveau-Brunswick a aussi qualifié cette décision de «positive», en plus d’insister sur les actions que la fédération des Maritimes a posées elle-même pour «favoriser le changement culturel du sport».

«Nous le faisons en engageant des experts en la matière sur les sujets de la violence sexuelle, de la masculinité, de la maltraitance et de la discrimination», a-t-elle déclaré.

Hockey Nova Scotia, qui avait emboîté le pas de Hockey Québec en annonçant la suspension de ses contributions par inscription à Hockey Canada, a souligné que le départ des têtes dirigeantes de l’organisation n'était en aucun cas une finalité.

«Les derniers temps ont été très difficiles pour les gens impliqués dans toutes les sphères du hockey. Nous reconnaissons que des problèmes sérieux doivent être adressés et il reste beaucoup de travail à faire pour améliorer la culture du hockey.»