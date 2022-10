Faux départ pour Leylah Fernandez à San Diego

* Ce texte est écrit par notre nouvelle collaboratrice Stéphanie Myles, qui est sur place à San Diego.

Il y a six semaines déjà que Leylah Fernandez n'avait pas disputé un match de tennis. Et la rouille s'est manifestée mardi au premier tour de l'Omnium de San Diego dans une défaite de 6-2, 6-2 aux dépens de la Russe Daria Kasatkina.

Kasatkina est classée 11e au monde et est une adversaire de premier tour coriace dans un tableau rempli d'adversaires de premier tour coriaces.

Mais Fernandez est passée bien près de la battre le printemps dernier, au deuxième tour à Rome. La Québécoise ne s’est inclinée que dans un bris d’égalité à la troisième manche.

Mardi à San Diego, les fautes directes ont scellé l’issue du match assez rapidement. De son côté, Kasatkina était aussi stable et constante qu'elle se devait de l’être, mais sans plus, et très efficace au service .

Fernandez n'a remporté qu'un tiers des 91 points joués et n'a réussi à gagner que la moitié des points sur son premier service.

Les premières questions à Fernandez après le match étaient axées sur la qualité de son adversaire. Mais si vous connaissez Fernandez, vous savez que peu importe l’adversaire de l'autre côté du filet, elle sent toujours que le match se déroule principalement sur sa propre raquette. Que ce soit vrai ou non dépend en partie du jour et du type d'adversaire.

Kasatkina frappe la balle avec beaucoup d'effet. Et cet effet constitue un défi pour la Canadienne, pour qui la position préférée sur le terrain demeure près de, ou sur, la ligne de fond. La balle rebondit plus haut que la moyenne, et il est plus difficile (et plus exigeant physiquement) de prendre sa balle au rebond au cours d’un match au complet.

Au final, Fernandez quitte donc San Diego toujours encore en quête de forme, depuis son retour de la blessure subie à Roland-Garros au mois de juin.

«Il est difficile en ce moment de vraiment penser à des choses positives qui se sont produites (aujourd'hui). Mais Dasha, c'est une joueuse incroyable, elle s'est tellement améliorée. Au fil des ans, je l'ai vue jouer, à la télévision quand j'étais encore junior, puis je la vois maintenant dans le top 10. C'est vraiment inspirant, a déclaré Fernandez. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a démontré à quel point elle joue bien. Elle n'a pas fait trop d'erreurs. Et j’en ai malheureusement trop fait.»

Lors des 12 derniers mois, la Québécoise n’a remporté des victoires consécutives sur le circuit WTA que deux fois.

La première occasion fut à Monterrey, au Mexique, en février, lorsqu'elle a défendu son titre gagné en 2021.

La deuxième est survenue à Roland-Garros, où elle a été impressionnante en atteignant les quarts de finale avant de subir une fracture du pied qui l’a mise à l’écart du jeu pendant deux mois. Fernandez a une fiche de 2-4 depuis son retour à l'action, à Toronto à l'Omnium Banque Nationale au mois août. Son dernier tournoi de la saison 2022 devrait avoir lieu la semaine prochaine, au WTA 1000 à Guadalajara, au Mexique. Viendra ensuite la finale de la Coupe BJK à Glasgow, en Écosse.

Genie se retire en Roumanie

À l’Omnium de Transylvanie, à Cluj-Napoca, en Roumanie, Eugenie Bouchard a dû se retirer en raison d’une blessure à une hanche après avoir perdu la première manche de son duel contre l’Ukrainienne Anhelina Kalinina 6-3.

«Je suis simplement déçue de mettre fin à mon tournoi en Roumanie de cette manière parce que j’aime réellement être ici, à Cluj, a mentionné Bouchard, dont les propos ont été transcrits par le compte Twitter du tournoi. Je me suis étiré les muscles fléchisseurs de la hanche à l’entraînement il y a quelques jours. J’ai tout essayé pour être prête pour ce match.»

Contre la 45e joueuse au monde – et deuxième tête de série – la représentante de l’unifolié, désormais au 443e échelon de la WTA, s’est battue du mieux qu’elle a pu, réussissant même à ravir son service une fois après s’être fait briser elle-même.

La situation s’est toutefois gâtée du septième au neuvième jeu, alors que la favorite du jour a gagné tous les jeux, brisant deux fois Bouchard au passage.

La Québécoise a d’ailleurs eu une journée difficile au service, elle qui n’a mis que 45% de ses premières balles entre les lignes, en plus de perdre 16 des 26 échanges en situation de deuxième balle.