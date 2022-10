De peine et de misère, Bianca Andreescu s'en sort

* Ce texte est écrit par notre nouvelle collaboratrice Stéphanie Myles, qui est sur place à San Diego.

«Je suis très contente de m’en être sortie», a déclaré la Canadienne Bianca Andreescu, après une victoire, lundi soir, aux dépens de la Russe Liudmila Samsonova, qui se situe 22e au classement de la WTA.

La victoire de 7-6 (1), 4-6, 6-2 a pris plus de 2h30.

«Le plan était de la faire jouer, évidemment, mais aussi de jouer mon style de jeu, d’être agressive en prenant le contrôle dès le début, a continué Andreescu. Mais parfois c'est dur quand on sait qu'elle sert vraiment bien. J'ai donc dû reculer un peu.»

Andreescu a dû gérer une luminosité assez particulière – plus à point dans votre club de tennis du quartier– et des avions qui passaient directement au-dessus du court central venant de l’aéroport situé à seulement cinq kilomètres du site.

À un moment donné, Andreescu racontait qu’elle avait lancé sa balle pour servir, et les lumières d’un avion qui passait juste au mauvais moment l’ont aveuglé et ont mené à une double faute, la première de trois dans la même partie.

Encore plus que les conditions, le service et la puissance de Samsonova lui ont causé amplement de problèmes, même si Andreescu a créé 15 occasions de briser. Samsonova, qui a frappé 10 as, mais a commise sept double-fautes, en a sauvé 10. Andreescu a effacé cinq des neuf occasions de briser sur son propre service.

«C'était une adversaire très difficile; elle ne te donne aucun rythme. J'ai donc dû en quelque sorte trouver mon propre rythme», a analysé Andreescu.

Le dernier match de l’Ontarienne de 22 ans remontait au troisième tour des Internationaux des États-Unis, au début du mois de septembre. Elle savait d’entrée de jeu qu’elle aurait besoin de quelques matchs pour retrouver ses repères.

Mais son deuxième tour s’annonce aussi tout un défi. Andreescu fera face à une jeune joueuse américaine de 18 ans : soit Coco Gauff, cinquième tête de série et plus aguerrie. Ou encore Robin Montgomery, la cadette de Gauff (de six mois seulement), mais à peine sortie des rangs juniors et tout juste arrivée dans le top 300 au classement de la WTA.

Les deux ados joueront mardi. Et Andreescu a l’intention d’y prêter un œil attentif.

Montgomery, une gauchère, est passée par les qualifications à San Diego de manière impressionnante. Au premier tour, elle n’a fait que deux bouchées de Zhang Shuai, la 2e tête de série. Au dernier tour, Montgomery s'est reprise après une première manche atroce pour remporter une victoire de 1-6, 6-1, 6-4 sur la septième favorite, Bernarda Pera.