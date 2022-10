CH : Qui prendra le taureau par les cornes?

Jake Allen amorcera la saison des Canadiens de Montréal devant le filet, mercredi, mais Samuel Montembeault aura toutes les chances de s'établir en tant que gardien de la Ligue nationale de hockey cette saison.

«Avec Carey Price, il y avait un calendrier pour les départs, mais ça, ça n'existe plus, a indiqué Renaud Lavoie, mardi à JiC. En parlant avec Jake Allen dans le vestiaire, il m'a dit qu'il trouverait logique d'avoir 50 matchs.

«C'est une chance en or pour Samuel de montrer qu'il peut faire la différence. L'an passé, il a eu huit victoires en 32 décisions et Allen a eu neuf victoires en 33 décisions. Force est d'admettre que la compétition est ouverte.»

D'ailleurs, il n'y en aura pas de facile cette saison pour les deux gardiens puisque la défensive devant eux aura très peu d'expérience.

«Il va falloir être indulgent [envers les jeunes défenseurs et les gardiens], a ajouté Renaud Lavoie. On me dit que ce serait très surprenant que Mike Matheson dispute le match d'ouverture... ce qui veut dire que quatre défenseurs auraient 14 matchs dans la LNH [Jordan Harris, Arber Xhekaj, Kaiden Guhle et Johnathan Kovacevic]. On met énormément de pression sur les gardiens et sur ce jeune groupe. Il va falloir de l'aide.»

