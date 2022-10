«C’est un immense honneur» - Alex Belzile

Jamais repêché, Alex Belzile a atteint la LNH à l’âge vénérable de 28 ans. Il avait endossé l’uniforme du Canadien pour six rencontres lors des séries dans la bulle à Toronto. C’était au mois d’août 2020.

Un peu plus de deux ans plus tard, Belzile a une expérience de 13 matchs avec le CH; deux matchs en 2020-2021 et onze matchs en 2021-2022.

Maintenant âgé de 31 ans, l’ailier originaire de Saint-Éloi, dans le Bas-Saint-Laurent, restera un joueur influent de l’organisation sans avoir ses deux pieds dans le vestiaire du Centre Bell.

Belzile portera maintenant le «C» de capitaine du Rocket de Laval. À sa cinquième saison avec le Rocket, il prendra le relais du défenseur Xavier Ouellet qui poursuivra maintenant sa carrière avec les Penguins de Wilkes-Barre.

«Premièrement, c’est un immense honneur, a dit Belzile en entrevue au "Journal" après un entraînement à la Place Bell. Je suis très fier d’obtenir le titre de capitaine. Mais avec l’équipe que nous avons, nous compterons sur plusieurs bons meneurs. Il y a des doyens ici qui me simplifieront la tâche. Je trouve ça flatteur, mais je resterai le même joueur et la même personne. Je ne changerai pas mon approche.»

Un rassembleur

Après Byron Froese et Ouellet, Belzile sera le troisième capitaine de la jeune histoire du Rocket. Le choix du nouveau capitaine s’est fait tout naturellement.

S’il y avait des dizaines de journalistes et de photographes pour le dévoilement du titre de capitaine de Nick Suzuki avec le Canadien, les cérémonies restaient plus sobres dans le camp du Rocket.

«J’ai eu zéro conversation avec l’équipe, je n’avais aucune idée, a expliqué Belzile. Avec le départ de Xavier, je savais qu’on regarderait pour un nouveau capitaine, mais c’est tout. Je l’ai appris lundi matin. C’était une belle dose d’amour.»

Pour Jean-François Houle, le choix du nouveau capitaine s’est fait tout naturellement.

«Alex est un gars qui regroupe tout le monde, a répliqué l’entraîneur en chef du Rocket. Il organise souvent des activités. Aujourd’hui (mardi), les gars iront jouer à la balle-molle. Il est le premier à sortir la table de ping-pong. Il arrive toujours à l’aréna tôt le matin. Il montre l’exemple sur la glace, il est acharné comme joueur. Il a de l’expérience, il est bon avec les jeunes. Pour nous, c’était un choix logique.»

«Ce que nous aimons de lui, c’est aussi son vécu, a poursuivi Houle. Il n’a pas le chemin en ligne droite. Il a déjà joué dans la ECHL, la Ligue américaine et la LNH. Il connait toutes les réalités et les émotions des joueurs. C’est important. Le hockey, ce n’est pas juste ce qui se passe sur la glace. Il y a aussi le côté humain. Si tu apprends à mieux connaître tes joueurs, tu as de meilleures chances de gagner et de mieux développer.»

Sur le plan de l’expérience, Belzile a joué 168 matchs dans la ECHL et 256 matchs dans la Ligue américaine.

Toujours un rêve

Dans un autre coin du vestiaire du Rocket, Rafaël Harvey-Pinard avait un sourire encore plus grand qu’en temps normal en décrivant le choix de Belzile.

«Il apportera beaucoup à l’équipe, a mentionné Harvey-Pinard qui devrait logiquement hériter d’un rôle d’adjoint. Je suis extrêmement heureux pour lui. Je joue avec Alex depuis deux ans et il est dans les meilleurs meneurs que j’ai croisés sur ma route.»

Malgré un rôle de mentor pour les plus jeunes espoirs de l’équipe, Belzile caressera encore la même ambition.

«Pour te dire la vérité, je garde toujours le rêve de la LNH, a-t-il souligné. Je n’ai pas un parcours comme les autres. J’ai eu un développement tardif. Même si j’ai 31 ans, j’ai encore un jeune corps. J’aime croire que j’ai plus 25 ou 26 ans. Avec les tests physiques, je vois encore de l’amélioration tous les ans. L’âge, c’est juste un chiffre à mes yeux. Je veux encore devenir un meilleur joueur de hockey. Mais tant mieux, si je peux aider les jeunes.»

Dans une phase de reconstruction, le CH aura besoin des qualités de meneur de Belzile pour guider les jeunes espoirs de l’équipe.