Bruins: Anton Stralman gagne son pari

Le vétéran Anton Stralman en a fait assez pendant son essai professionnel avec les Bruins de Boston pour convaincre l’équipe du Massachusetts de lui offrir un pacte d’un an.

C’est ce qu’a confirmé le réseau TSN, mardi, bien que l’entente entre le défenseur suédois et les Bruins ne soit pas officielle pour le moment. L’arrière de 36 ans toucherait un salaire d’un million $.

Ancien choix de septième ronde des Maple Leafs de Toronto en 2005, Stralman a disputé la dernière saison avec les Coyotes de l’Arizona. Il a été le deuxième meilleur pointeur des pauvres «Yotes» à la ligne bleue, inscrivant 23 points en 74 rencontres.

Stralman a disputé 930 matchs de saison régulière et 113 de séries éliminatoires, mais il n’a jamais remporté la coupe Stanley. Il a d’ailleurs atteint la finale de la Ligue nationale à deux reprises consécutives, en 2015 et 2016, respectivement avec les Rangers de New York et le Lightning de Tampa Bay.

Il a cumulé 63 buts et 293 points depuis son arrivée dans le circuit Bettman, portant aussi les couleurs des Panthers de la Floride.

Rappelons que les Bruins devront composer sans leur défenseur étoile Charlie McAvoy pour le premier quart de la saison, à moins que son rétablissement ne se déroule plus rapidement que prévu.