Christian Mbilli se battra en France en décembre

Le Français Christian Mbilli sera de retour devant le public de l’Hexagone, lui qui prendra part à un pugilat à Nantes le 17 décembre prochain.

Le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) en a fait l’annonce par voie de communiqué, lundi. On ne connaît toujours pas l’identité de l’adversaire de Mbilli (22-0, 20 K.-O.), classé au deuxième rang mondial du World Boxing Council (WBC).

Le Montréalais d’adoption de 27 ans s’illustrera en finale du gala présenté au Neodif Hall XXL du Parc des Expositions de la Beaujoire. Son compatriote Souleymane Cissokho (15-0, 9 K.-O.), champion intercontinental des super-mi-moyens dans la World Boxing Association, se battra quant à lui en demi-finale.

«J’attends ce moment depuis longtemps déjà, a dit Mbilli. Monter dans le ring devant les miens, c’est un privilège, et c’est une grande motivation. J’ai pour mission d’aller décrocher une autre victoire, mais également de montrer que la boxe a bien sa place en France. Cet événement sera donc rassembleur, et les 11 000 partisans qui seront présents en auront plein les yeux.»

L’objectif du chef d’orchestre d’EOTTM, Camille Estephan, est simple : promouvoir son poulain à l’étranger dans l’optique que ce dernier obtienne un combat de championnat du monde.

«C’est prometteur de voir que Christian va performer en finale de ce gala à Nantes, a-t-il estimé. Le voir étaler tout son talent en France ainsi qu’au Québec est une importante partie de notre stratégie d’augmenter sa popularité mondiale. Je suis persuadé qu’il sera une super vedette du monde de la boxe.»

La dernière fois que Mbilli est monté sur le ring, le 10 septembre dernier, il a défendu son titre WBC Continental des Amériques avec brio, servant une correction à l’Américain DeAndre Ware.