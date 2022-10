Sean Couturier n’y sera pas

Sans grande surprise, les Flyers de Philadelphie ont exclu la possibilité que l’attaquant Sean Couturier soit de leur formation pour le premier match de la saison 2022-2023.

«Je n’ai pas parlé à notre personnel médical et je ne sais pas exactement où nous en sommes. Il ne sera certainement pas de notre soirée d’ouverture. Est-ce que c’est une question de jours ou de semaines? Je ne suis pas sûr», a indiqué l’entraîneur-chef John Tortorella, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

Les Flyers disputeront leur premier match de la saison jeudi soir, alors que les Devils du New Jersey seront de passage au Well Fargo Center.

En septembre, l’organisation de la Pennsylvanie a annoncé que Couturier souffrait de nouveau d’une blessure au dos. Le joueur de centre de 29 ans avait été limité à 29 parties en 2021-2022 en raison du même type de blessure. Il a d’ailleurs été opéré en février dernier.

Le huitième choix au total du repêchage de 2011 a patiné en solitaire pendant 40 minutes dimanche. C’était la première fois qu’il était autorisé à prendre des tirs et à manier la rondelle.

«Je me sens de mieux en mieux, a déclaré Couturier. Je suis de retour sur la glace et il s’agit d’un pas dans la bonne direction. Nous y allons graduellement. J’en fais un peu plus tous les jours et nous regardons comment je réagis.»