Les Golden Knights s’entendent enfin avec Nicolas Hague

Il était minuit moins une pour les Golden Knights de Vegas, mais ils ont finalement trouvé un terrain d’entente avec leur défenseur Nicolas Hague.

L’équipe du Nevada en a fait l’annonce sur Twitter, lundi. Selon le réseau Sportsnet, l’arrière de 23 ans touchera un salaire annuel de 2,294 millions $ durant cette entente de trois ans.

Âgé de 23 ans, Hague s’est établi à temps plein dans la Ligue nationale en 2020-2021. Il a disputé 52 parties lors de chacune des deux dernières saisons. En carrière, cet ancien choix de deuxième ronde en 2017 a inscrit 42 points en 142 parties.

Muni d’un gabarit impressionnant de 6 pi 6 po et 230 lb et doté de belles aptitudes offensives, Hague aura la chance de se développer derrière la brigade défensive expérimentée des Golden Knights, dont font partie Shea Theodore et Alex Pietrangelo.