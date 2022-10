Les Capitals perdent deux joueurs au ballottage

Les Capitals de Washington ont perdu les services de deux attaquants par l’entremise du ballottage, lundi.

L'ailier de 23 ans Brett Leason, qui avait récolté six points en 36 parties avec les «Caps» la saison dernière, est maintenant un membre des Ducks d’Anaheim. Il est une ancienne sélection de deuxième tour par l’équipe de Washington en 2019.

Quant à lui, l’attaquant suédois Axel Jonsson-Fjallby a été réclamé par les Jets de Winnipeg. L’avant de 24 ans avait aussi fait ses débuts dans la Ligue nationale en 2021-2022, amassant quatre points en 23 parties.

Les Panthers de la Floride ont aussi bougé, lundi, en mettant le grappin sur le défenseur Josh Mahura. L’arrière albertain de 24 ans a passé quatre années dans le giron des Ducks, disputant 79 parties dans le circuit Bettman.

Les Blackhawks de Chicago ont aussi regarni leur ligne bleue en réclamant l’ancien choix de première ronde du Canadien de Montréal Jarred Tinordi. Le défenseur format géant s’apprêtait à amorcer une deuxième saison dans l’organisation des Rangers de New York. Âgé de 30 ans, l’Américain compte 109 parties dans la LNH et a aussi porté les couleurs des Coyotes de l’Arizona, des Predators de Nashville et des Bruins de Boston.

Finalement, les Coyotes ont ravi les services du gardien de 25 ans Connor Ingram, qui a joué ses trois premiers matchs dans la meilleure ligue de hockey au monde avec les Predators la campagne dernière.

C’est donc dire que le défenseur Mike Reilly et l’attaquant Emil Bemstrom, deux des noms les plus intéressants soumis au ballottage dimanche, se rapporteront respectivement au club-école des Bruins et des Blue Jackets de Columbus.