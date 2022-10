Le Rocket a un nouveau capitaine

Le Rocket de Laval a annoncé que l’attaquant québécois Alex Belzile sera son nouveau capitaine lors de la saison 2022-2023.

L’entraîneur-chef du club-école du Canadien de Montréal, Jean-François Houle, en a fait l’annonce, lundi.

«[Je suis] extrêmement fier de devenir le prochain capitaine du Rocket de Laval, a lancé le principal intéressé dans une courte vidéo diffusée par le Rocket Ça va être une très belle saison, encore une fois, et on a hâte d’embarquer sur la glace, hâte de tous vous voir.»

L’athlète de 31 ans amorcera sa cinquième saison avec le Rocket, y disputant 143 matchs au total, en plus de noircir la feuille de pointage 104 fois. Il a également eu la chance de jouer son premier match en carrière dans la Ligue nationale, avec le Canadien, lors de la campagne 2020-2021. Il compte présentement 13 matchs d’expérience dans le circuit Bettman, lui qui compte un point.

Belzile, qui était adjoint au capitaine par le passé, succédera ainsi au défenseur Xavier Ouellet, qui avait porté le «C» de 2018 à 2022. Ce dernier a toutefois quitté l’organisation montréalaise durant la dernière saison morte, lui qui poursuivra sa carrière en Pennsylvanie après s’être entendu sur les modalités d’un contrat de deux ans avec les Penguins de Pittsburgh.

Une signature et 10 joueurs retranchés

Par ailleurs, le Rocket a poursuivi son camp d’entraînement en retranchant 10 joueurs.

Cinq attaquants ont été envoyés aux Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL, soit Conner Chaulk, Ryan Francis, Cameron Hillis, Émile Poirier et Brett Stapley. Les défenseurs John Parker-Jones et Olivier Galipeau, ainsi que les gardiens Philippe Desrosiers et Joe Vrbetic joindront aussi les Lions.

Parker-Jones a d’ailleurs reçu un contrat à deux volets avec le Rocket, plus tôt dans la journée, avant d’être retranché.

Le défenseur Miguël Tourigny est l’autre patineur ayant été retranché, lui qui retournera toutefois dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec le Titan d’Acadie-Bathurst.