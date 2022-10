«J’ai rarement vu une telle ascension»

Les jeux sont faits. L’état-major des Canadiens de Montréal a confirmé une formation de 23 joueurs en vue de la saison régulière qui s’amorcera dans un peu moins de 48 heures.

Parmi les belles histoires, le robuste défenseur Arber Xhekaj a convaincu l’organisation qu’il méritait un poste à la ligne bleue.

Jamais repêché, le gaillard a brouillé les cartes du CH grâce à ses performances lors des matchs préparatoires, alors que bien peu d’experts le voyaient initialement percer l’alignement du Bleu-Blanc-Rouge.

L’arrière Justin Barron écope en quelque sorte de l’éclosion de Xhekaj et s’est retrouvé parmi la dernière vague de coupures en compagnie d’Otto Leskinen, des attaquants Jesse Ylönen et Rafaël Harvey-Pinard, en plus du gardien Cayden Primeau, qui prennent le chemin de Laval.

«J’ai rarement vu une ascension comme celle d’Arber Xhekaj», a d’abord fait entendre Renaud Lavoie.

«On parle d’un joueur qui n’a jamais été repêché. Il faut aussi dire qu’il a raté une saison complète en ne disputant aucune partie à cause de la COVID-19. Il s’est entraîné très fort et aujourd’hui il se taille un poste avec les Canadiens de Montréal.»

Une décision payante

«Xhekaj a rejoint ses coéquipiers le 15 août dernier. C’est en passant du temps sur la glace avec les vétérans qu’il a réalisé qu’il était capable de jouer avec eux et qu’il avait sa place avec l’équipe», toujours selon Lavoie, qui s’est entretenu avec le défenseur format géant plus tôt dans la journée.

Jonathan Drouin devra faire sa place

Bien qu’il n’ait pas été retranché, le Québécois Jonathan Drouin se retrouvait parmi les joueurs en trop dans l’échiquier de Martin St-Louis lors de l’entraînement matinal, lundi.

«Jonathan a essuyé beaucoup de critiques en raison de ses performances. Il ne faut pas oublier qu’il a manqué sept mois d’activité. Drouin n’est pas à son sommet. Avant de le juger, il faut prendre notre gaz égal.»

«Martin St-Louis croit qu’il peut amener Jonathan à un autre niveau. C’est à Drouin de faire sa place», a conclu Lavoie lors de son passage à l'émision JiC.

Voyez le segment complet dans la vidéo principale ci-dessus.