Drouin toujours dans les plans

Jonathan Drouin a possiblement eu une mauvaise surprise lorsqu’il a pris connaissance de la composition des trios avant l’entraînement, lundi.

On souhaite qu’il n’ait pas pris une gorgée de café ou une bouchée dans une rôtie avant de les regarder.

Malgré les derniers joueurs retranchés, le Québécois était un des attaquants en trop sur la patinoire. Michael Pezzetta s’est aussi retrouvé avec le même rôle.

Lors des exercices, Drouin a alterné avec Mike Hoffman dans une unité complétée par Sean Monahan et Kirby Dach. Une situation particulière pour celui qui en est à sa dernière année de contrat avec le Canadien.

Interrogé à ce sujet, Martin St-Louis n’a pas voulu mettre de l’huile sur le feu.

«Il (Drouin) a manqué du temps durant le camp, a expliqué l’entraîneur-chef du Canadien. Il est un peu en retard physiquement. Il revient d’une blessure.

«On est 15 attaquants. C’est quelque chose que je dois gérer.»

Dans les plans

St-Louis assure que Drouin est encore dans les plans de l’équipe.

Par contre, il ne serait pas surprenant que l’attaquant soit laissé de côté pour le premier match de la saison régulière, mercredi, contre les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.

«Chaque gars dans mon vestiaire a une valeur, a ajouté St-Louis. C’est leur responsabilité de monter leur valeur.

«Que tu sois dans la formation ou pas, ta valeur est importante. Ceux qui ne le sont pas, j’ai un plan pour les aider à monter leur valeur chaque jour. Un coup que la valeur de ‘’Jo’’ sera à la bonne place, il va être dans une position pour avoir du succès sur la glace.

«Oui, il est dans les plans. Dès qu’un joueur est ici, je vais l’entraîner jusqu’à ce qu’il ne soit plus là.»

Manque de synchronisme

Le principal intéressé ne s’est pas caché. Son synchronisme n’est pas encore à son niveau habituel.

«Ça va encore un peu vite, a affirmé Drouin. Ça va encore me prendre encore du temps pour m’habituer.»

Il ne faut pas oublier que Drouin a été opéré à un poignet la saison dernière. Durant le camp d’entraînement, il a encore raté des matchs. Cette fois, ce fut en raison d’un virus.

Durant son absence, d’autres joueurs en ont profité pour se mettre en évidence. Le numéro 27 devra mettre les bouchées afin de retrouver sa place au sein de la formation.

Cependant, il n’en veut pas à St-Louis avec qui il a une bonne communication.

«La saison est longue et beaucoup de choses peuvent se produire, a mentionné Drouin. Tout ce que je peux faire en ce moment, c’est de pencher la tête et travailler fort sur la glace et hors glace.»

Pour leur part, Justin Barron, Raphaël Harvey-Pinard, Otto Leskinen, Cayden Primeau et Jesse Ylönen ont été retranchés sans trop grande surprise. Ils se rapporteront au Rocket de Laval dans les prochaines heures.