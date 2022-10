Drouin, la grande déception du camp

Avec autant de joueurs présents au camp d’entraînement des Canadiens de Montréal, Jonathan Drouin n’a pu se faire valoir convenablement.

Il est maintenant temps pour le Québécois de «prendre son envol», a déclaré Louis Robitaille à l’émission «La poche bleue le midi», lundi, sur les ondes de TVA Sports. Voyez sa chronique complète dans la vidéo ci-dessus.

«Drouin et Evgenii Dadonov devront prendre leur envol à partir de mercredi. Il faut qu’ils jouent des minutes de qualité, a-t-il souligné. Comme entraîneur, quand tu as beaucoup de profondeur, tu essaies de trouver des combinaisons au lieu de les établir dès le départ au camp d’entraînement. Le fait que les Canadiens ont joué beaucoup de matchs, certains joueurs ont été laissés de côté pour essayer de nouvelles combinaisons. C’est plus dur pour les vétérans de prendre leur rythme avec tous les changements.»

«C’est l’envers de la médaille d’avoir autant de joueurs. Un camp d’entraînement, ce n’est pas la même préparation pour un vétéran. C’est un défi différent. Ils n’ont pas le même désir que les jeunes.»

Parlant de jeunes, Robitaille a été agréablement surpris par la tenue du défenseur Arber Xhekaj.

Il aurait cependant voulu voir «plus de constance» de la part de Justin Barron. «Je m’attendais à plus de lui, mais il n’a pas mal fait», a-t-il précisé.

Drouin risque d’amorcer la saison dans les estrades, mercredi, puisqu’il ne faisait pas partie d’un trio régulier à l’entraînement, lundi. Le match d'ouverture, contre les Maple Leafs de Toronto, sera diffusé à TVA Sports et sur TVA Sports Direct à compter de 18h.

