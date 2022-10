Dominik Hasek en furie contre la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) a ouvert sa saison 2022-2023 avec deux matchs en Europe, plus précisément à Prague, en Tchéquie, vendredi et samedi, mais ces duels impliquant les Sharks de San Jose et les Predators de Nashville n’ont pas fait le plaisir de tous.

L’ancien gardien Dominik Hasek, entre autres, aurait préféré que certains joueurs n’aient pas le privilège de sauter sur la patinoire lors du programme double, soit les patineurs russes.

Hasek a même demandé que les patrons du circuit Bettman remettent leur démission sur le champ.

«Les dirigeants de la LNH n’ont pas respecté la prise de position de notre ministère des Affaires étrangères, qui stipulait que les joueurs russes ne devaient pas jouer, a indiqué l’ancien athlète tchèque, aujourd’hui âgé de 57 ans. Jusqu’à ce que les dirigeants de la LNH démissionnent et que les nouveaux présentent leurs excuses à notre pays, la LNH ne sera pas la bienvenue en Tchéquie.»

Les relations sont tendues entre plusieurs pays et la Russie depuis que cette dernière a amorcé une guerre contre l’Ukraine, plusieurs athlètes russes étant même bannis de certaines compétitions dans les derniers mois.

Très peu de Russes étaient en action en Tchéquie pour les duels de la Global Series, mais les Predators ont permis à l’attaquant Yakov Trenin de jouer, tandis que les Sharks ont offert ce privilège à l’attaquant Evgeny Svechnikov.