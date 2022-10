Derick Brassard a gagné son pari

L’attaquant Derick Brassard a paraphé un contrat d’un an avec les Sénateurs d’Ottawa, lundi, après avoir participé au camp d’entraînement du club via un essai professionnel.

Le natif de Gatineau touchera un salaire de 750 000 $.

En quatre parties préparatoires avec la formation ottavienne, Brassard a inscrit un but et fourni deux mentions d’aide pour trois points. Il s’agira de sa troisième saison en carrière avec les Sénateurs, puisqu’il a porté leurs couleurs en 2016-2017 et en 2017-2018.

Le Québécois a également porté les couleurs des Blue Jackets de Columbus, des Rangers de New York, des Penguins de Pittsburgh, des Panthers de la Floride, de l’Avalanche du Colorado, des Islanders de New York, des Coyotes de l’Arizona, des Flyers de Philadelphie et des Oilers d’Edmonton dans la Ligue nationale.

Le joueur de centre de 35 ans a amassé 202 buts et 320 mentions d’aide pour 522 points en 951 rencontres dans la meilleure ligue de hockey au monde.