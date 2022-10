Alouettes: le Rouge et Noir joue les trouble-fêtes

Ce sont des Alouettes «frustrés» et «déçus» qui se sont tirés dans le pied contre le Rouge et Noir d’Ottawa, lundi, au Stade Percival-Molson.

En baissant pavillon 24 à 18, les Moineaux ont raté une belle occasion d’obtenir leur qualification pour les éliminatoires devant leur plus grande foule de la saison, soit 21 824 spectateurs. Il s’agissait pourtant d’une chance en or face à un club moribond, dont la campagne est déjà considérée comme un échec.

«C’est très décevant. Il n’y a pas grand monde dans notre vestiaire qui n’est pas extrêmement déçu de notre performance, a lancé l’entraîneur-chef Danny Maciocia. Ça démontre que nous devons nous présenter pour chacun de nos matchs et que nous ne pouvons rien tenir pour acquis. Nous ne nous sommes pas présentés.»

Inefficace dans la zone rouge

Pour une énième fois cette saison, l’incapacité de l’attaque des «Als» à inscrire des touchés quand elle est à la porte des buts a été le facteur déterminant de ce revers.

L’unité du quart-arrière Trevor Harris a obtenu un seul majeur en six présences dans la zone rouge contre le club ottavien.

«Nous nous devons d’être meilleurs, a laissé tomber le pivot de 36 ans. Nous ne pouvons pas nous contenter de placements, nous devons inscrire des touchés. C’est ce qui a fait la différence.»

Les quatre placements en autant de tentatives de David Côté ont tout de même permis aux Alouettes de demeurer dans le coup jusqu’à la toute fin. Harris a cependant été incapable d’engranger un majeur pour la victoire, alors que le ballon était à la ligne de 19 dans la zone des visiteurs avec quelques secondes à écouler au cadran.

Pas à leur niveau

Le porteur de ballon William Stanback, qui disputait un premier match depuis le 9 juin, croit que son équipe s’est abaissée au niveau de jeu du Rouge et Noir.

«C’est frustrant. Nous n’aurions pas dû perdre ce match. Nous nous mettons dans des situations où nous jouons au niveau de notre adversaire», a exprimé celui qui a subi une grave blessure à une cheville pendant le premier match de l’année.

«Nous savons pourtant ce dont nous sommes capables. Nous n’avons pas exécuté et nous sommes en colère contre nous-même.»

Plus prudent dans ses déclarations pour ne pas motiver l’adversaire qu’il retrouvera dès ce vendredi, Maciocia a préféré se concentrer sur sa formation.

«Je dis toujours que nous devons jouer à notre niveau. Ça ne devrait absolument rien changer, l’équipe que nous affrontons. Aujourd’hui, il n’y a pas grand monde qui a joué à leur niveau.»

Après le second duel contre le Rouge et Noir, les Alouettes termineront leur saison régulière avec deux matchs contre les Argonauts de Toronto, l’équipe qui pointe au premier rang dans l’Est. Les «Als» peuvent toujours espérer finir au sommet de cette section, mais n’ont désormais plus droit à l’erreur.

Une sortie en règle contre l’arbitrage

Le secondeur des Alouettes Adarius Pickett est persuadé que les décisions des arbitres ont mené à la défaite des siens contre le Rouge et Noir.

Au troisième quart, le joueur vedette était convaincu d’avoir provoqué un échappé, qui a été récupéré et ramené sur 65 verges par son coéquipier Tyrice Beverette. Les officiels ont toutefois annulé le revirement, parce que Micah Awe a frappé le receveur de passes Jaelon Acklin à la tête, avant que Pickett ne le frappe et qu’il échappe le ballon.

«C’était un plaqué légal, c’est de la "bullshit" des arbitres! C’est ce qui a fait la différence dans ce match», s’est époumoné le numéro 6 quelques instants après le sifflet final.

En voyant la reprise vidéo, il est toutefois impossible de ne pas donner raison aux arbitres sur cette décision, même si le mouchoir jaune a été lancé très tardivement sur la séquence.

Plusieurs minutes après sa première sortie contre les hommes en uniforme zébré, Pickett était toujours en colère et s’est même permis d’en ajouter.

«Les arbitres nous ont pris ce match et pas seulement sur ce jeu. Dans les derniers moments, [le demi défensif du Rouge et Noir] Patrick Levels a fait de l’interférence sur Jake Wieneke. [...] Ils n’ont pas appelé cette pénalité, mais ils sévissent contre nous par exemple. C’est du mauvais boulot.»

«Il s’agit d’une situation qui se répète depuis le début de l’année. [L’arbitrage] n’est jamais constant, particulièrement pendant les fins de match. On dirait que nous faisons toujours quelque chose de mal.»

«C’est déjà assez difficile de jouer contre un adversaire, nous ne pouvons pas affronter également les arbitres...», a conclu celui qui devrait recevoir une amende de la ligue dans les prochains jours pour ses propos.