Tony Marinaro s’est vidé le cœur à propos de Evgenii Dadonov, lors de son segment quotidien à JiC, lundi. Marinaro a complètement détruit l’attaquant des Canadiens de Montréal, pointant du doigt son engagement et son jeu sans la rondelle.

« Je ne savais pas qu’il était autant faible que ça sans la rondelle. On sait que Mike Hoffman est inexistant sans la rondelle, que Jonathan Drouin ne se donne pas forcément à 100% lorsqu’il n’a pas la rondelle, mais Dadonov ça fait pitié à voir », a lâché Tony Marinaro.

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.

Tony a également dénoncé l’absence de passion et d’intensité dans le jeu du Russe. « Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, il faut que tu fasses bonne impression pour démontrer que l’équipe a pris une bonne décision en allant te chercher. De tous les joueurs, c’est celui qui me déçoit le plus. »

En discussion avec JiC, Marinaro s’est permis une petite comparaison avec la passion et l’acharnement que lui et Jean-Charles mettent au travail pour surmonter les nouveaux défis. Il a pris comme exemple le retour de JiC à la radio et sa propre arrivée dans les médias francophones, qu’on pourrait comparer dans un certain sens avec l’arrivée dans une nouvelle équipe pour un joueur de hockey.

« C’est ce qui me déçoit le plus de Dadonov! Je ne vois pas de fierté personnelle, je ne vois pas de fierté professionnelle et je ne vois pas de cœur. Et ça, pour des gars comme moi et Jean-Charles, c’est dérangeant. »