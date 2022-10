CH: «Ça ne sera pas facile»

Les Canadiens de Montréal amorceront leur saison régulière, mercredi, contre les Maple Leafs de Toronto. Après un camp d'entraînement sans victoire et plusieurs joueurs qui sont tombés au combat, l'amorce du calendrier régulier risque d'être un peu plus compliqué que prévu.

C'est du moins l'avis de l'ancien joueur de la LNH, Simon Gagné.

«Ça ne sera pas facile, le premier match des Canadiens en raison de leurs matchs préparatoires, a souligné Gagné lors de l'émission La Poche bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. D’un autre côté, tu essaies de regarder ça et te dire de recommencer à zéro, c’est la vraie saison qui commence et on oublie ce qui s’est passé.

« [...] Ce sont des matchs hors-concours et ça ne compte pas. Mais au bout de la ligne, tu te prépares pour ton match numéro 1, ton début de saison. Ce n’est pas une switch que tu mets à "on", là, ça compte et on se met à gagner. Tu veux en gagner quelques-unes, tu veux avoir de la confiance.»

Si la confiance n'est pas là, l'entraîneur Martin St-Louis devra aussi jongler avec le fait que plusieurs joueurs sont blessés, notamment, Joel Armia, Joel Edmundson et Michael Matheson.

«Tu n’a pas le choix de gérer ça, a continué Gagné. Il y a des blessures présentement chez les Canadiens de Montréal. On ne se cachera pas, l’organisation n’est pas très contente des matchs hors-concours. Le club n’a pas été capable de gagner un match. Ça ne fait pas partie des plans et des objectifs des Canadiens.

«Mais tant qu’à être là, pourquoi ne pas donner la chance aux jeunes? [...] Je trouve ça correct.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.