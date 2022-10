Une autre victoire pour le Phoenix

Le Phoenix de Sherbrooke a poursuivi son excellent début de saison 2022-2023 a battant le Drakkar de Baie-Comeau 6 à 2, dimanche, au Palais des Sports Léopold-Drolet.

Il s’agit d’une sixième victoire en sept sorties depuis le début des hostilités dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour la troupe de l’entraîneur-chef Stéphane Julien.

Dans l’affrontement du jour, Justin Gill et Anthony Munroe-Boucher ont sonné la charge. Les deux attaquants du Phoenix ont chacun amassé un but et deux mentions d’aide. L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy n’a pas été en reste, lui qui a fait mouche une fois en plus de se faire complice de l’une des réussites des siens.

Les autres marqueurs des vainqueurs ont été Israël Mianscum, Milo Roelens et Ethan Gauthier. La réplique du Drakkar est venue des bâtons de Félix Gagnon et d’Isaac Dufort.

Une première pour les «Sags»

À l’inverse du Phoenix, les Saguenéens de Chicoutimi connaissent bien des misères depuis le début de la campagne. Ils ont cependant remporté leur premier match de la saison en l’emportant 6 à 2 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand au Centre Georges-Vézina.

Jacob Newcombe a fait belle figure avec un filet et deux aides. Etienne Tremblay-Mathieu, Fabrice Fortin, Andrei Loshko, Marc-André Gaudet et Antoine Desrochers ont aussi touché la cible chez les favoris de la foule. La formation des Basses-Laurentides a vu Josh Lawrence et Alexis Gendron déjouer le gardien Charles-Antoine Lavallée.

Etienne Morin distribue la rondelle

Au Centre Marcel Dionne, le défenseur Etienne Morin a amassé quatre mentions d’aide dans un gain de 6 à 3 des Wildcats de Moncton sur les Voltigeurs de Drummondville.

L’arrière de 17 ans a participé aux réussites de Maxim Barbashev (deux fois), Yoan Loshing et Vincent Labelle. Sidney Deslauriers et Thomas Auger ont inscrit les autres buts des «Cats», tandis que Jérémy Lapointe, Nino Tomov et Sam Olivier ont marqué les buts des Voltigeurs.