Un ancien choix de premier tour échangé à Edmonton

Les Oilers d’Edmonton ont fait l’acquisition de l’attaquant Klim Kostin, des Blues de St. Louis, en retour du défenseur Dmitri Samorukov, dimanche.

Les deux joueurs impliqués dans la transaction avaient été soumis au ballottage par leur formation respective au cours de la dernière semaine. Ils pourront ainsi se rapporter au club-école de leur nouvelle équipe.

Les Blues semblent ainsi avoir jeté l’éponge dans le cas de Kostin, joueur de centre costaud qui a été choisi 31e au total de l’encan de 2017. Âgé de 23 ans, le Russe n’a jamais été en mesure de s’établir à temps plein dans le circuit Bettman. Il a récolté neuf points en 40 matchs avec l’équipe du Missouri la saison dernière et a seulement disputé six matchs de plus avec les Blues en carrière.

Kostin deviendra joueur autonome avec compensation au terme de la campagne, lui qui touche un salaire de 750 000 $.

Quant à lui, Samorukov n’a pris part qu’à un petit match dans la Ligue nationale de hockey. Ancien choix de troisième tour en 2017, l’arrière russe de 23 ans n’a pas réussi à ravir un des postes disponibles à la ligne bleue des Oilers au camp d’entraînement. Il atteindra aussi l’autonomie partielle en 2023.