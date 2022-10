Tom Brady et les «Bucs» renouent avec la victoire

Les Buccaneers de Tampa Bay ont mis fin à une série de deux défaites en l’emportant 21 à 15 contre les Falcons d’Atlanta, dimanche après-midi, au Raymond James Stadium.

Le quart-arrière Tom Brady en a profité pour maintenir son dossier immaculé contre le club de la Géorgie, lui qui l’a emporté 11 fois en autant d’occasions depuis le début de sa carrière dans la NFL.

Dans le duel du jour, l’athlète de 45 ans a complété 35 des 52 passes qu’il a tentées pour 351 verges et un touché. Sa cible pour un majeur a été Leonard Fournette. Le porteur de ballon des Buccaneers (3-2) a également franchi la ligne des buts avec un jeu au sol, tandis que le botteur Ryan Succop a réussi ses deux tentatives de placement.

De leur côté, les Falcons (2-3) ont inscrit deux touchés au quatrième quart. Brady a cependant récupéré le ballon avec plus de quatre minutes à faire au match et ne l’a jamais redonné à ses rivaux.

Les Dolphins perdent un autre quart

Au MetLife Stadium, les Dolphins de Miami ont perdu les services du quart-arrière Teddy Bridgewater, en plus de baisser pavillon 40 à 17 face aux Jets de New York.

Le pivot s’est blessé à la tête en début de match. La semaine dernière, c’est le partant Tua Tagovailoa qui était tombé au combat en raison d’une commotion cérébrale.

En relève contre les Jets (3-2), Skylar Thompson a réussi 57,6% de ses passes pour 166 verges. Il n’a pas été en mesure de trouver la zone payante, en plus d’être victime d’un larcin. Il s’agissait des premiers moments dans la NFL de celui qui a été un choix de septième ronde des Dolphins (3-2) au dernier repêchage.

Les gagnants se sont imposés avec leur jeu au sol, alors que Zack Wilson, Breece Hall, Michael Carter (deux fois) et Braxton Berrios ont tous inscrit des majeurs avec leurs jambes.

Rare domination des «Pats»

Au Gillette Stadium, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont dominé les Lions de Detroit au compte de 29 à 0.

Il s’agit d’un rare moment où les «Pats» ont connu une telle performance depuis le départ de Brady après la saison 2019.

La défensive des vainqueurs a fait la vie dure au quart-arrière Jared Goff. Le pivot des Lions (1-4) a échappé le ballon une fois et vu l’une de ses passes être interceptée.

En attaque, les Patriots (2-3) devaient faire confiance au quart Bailey Zappe, en l’absence de Mac Jones et de Brian Hoyer. Le joueur de première année a lancé une passe de touché, en plus de réussir 17 de ses 21 relais pour 188 verges.

C’est le botteur Nick Folk qui a été la grande vedette offensive des vainqueurs, lui qui a réussi cinq placements.

En bref

Josh Allen a lancé quatre passes de touché et les Bills (4-1) de Buffalo n’ont fait qu’une bouchée des Steelers (1-4) de Pittsburgh, et ce, en signant un gain de 38 à 3 au Highmark Stadium. Le receveur de passes Gabriel Davis s’est démarqué avec trois attrapés pour 171 verges et deux majeurs.

Au U.S. Bank Stadium, les Vikings (4-1) du Minnesota ont trouvé la zone payante avec un peu plus de deux minutes à faire pour battre les Bears (2-3) de Chicago 29 à 22.

La défensive des Chargers (3-2) de Los Angeles a empêché les Browns (2-3) de Cleveland de trouver la zone payante au quatrième quart et les visiteurs l'ont ainsi emporté 30 à 28 au FirstEnergy Stadium.

Au FedEx Field, le porteur de ballon des Titans (3-2) du Tennessee Derick Henry a inscrit deux touchés dans un gain de 21 à 17 sur les Commanders (1-4) de Washington.

Les Saints (2-3) de La Nouvelle-Orléans ont mis fin à une série de trois défaites en ayant le meilleur sur les Seahawks (2-3) de Seattle au compte de 39 à 32.

Au EverBank Field, Dameon Pierce a réussi l’unique touché du match à la fin du quatrième quart et les Texans (1-3-1) de Houston ont défait les Jaguars (2-3) de Jacksonville 13 à 6.