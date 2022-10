Patrick Cantlay échappe la victoire au 18e

En commettant un triple boguey au 18e trou de l’Omnium Shriners Children’s, l’Américain Patrick Cantlay a donné la victoire au Sud-Coréen Tom Kim, dimanche, à Las Vegas.

Les deux hommes étaient à égalité avant de s’attaquer à la normale quatre du dernier fanion. Cantlay a ainsi remis une carte de 69 (-2), tandis que Kim a joué 66 (-5).

Le golfeur de 20 ans l’a emporté par trois frappes et a mis la main sur son deuxième sacre en carrière sur le circuit de la PGA. Il n’a d’ailleurs commis aucun boguey pendant sa semaine de boulot.

Cantlay partage quant à lui le deuxième échelon du classement avec son compatriote Matthew NeSmith.

C’est Adam Hadwin qui a obtenu le meilleur résultat canadien à Vegas. Il a toutefois connu sa moins bonne ronde de la semaine en jouant 68 (-3). Son cumulatif de 267 (-17) lui a permis de finir à égalité avec l’Américain Maverick McNealy au 10e rang.

Les représentants de l’unifolié Taylor Pendrith et Adam Svensson ont respectivement frappé la balle 69 (-2) et 73 (+2) fois. Dans l’ordre, il partage les 44e et 69e rangs avec d’autres golfeurs.

LPGA : une première victoire pour Jodi Ewart Shadoff

La Britannique Jodi Ewart Shadoff a remporté son premier titre sur le circuit de la LPGA en triomphant du Championnat Mediheal, à Somis, en Californie.

La gagnante a connu sa moins bonne performance de la semaine, soit un 71 (-1), mais son cumulatif de 273 (-15) lui a tout de même permis de devancer la Japonaise Yuka Saso par un coup.

L’unique Canadienne a participé aux rondes du week-end, Alena Sharp, a fini dernière parmi les golfeuses qui ont joué samedi et dimanche. Elle a frappé la balle à 76 (+4) reprises lors de son dernier tour de piste.