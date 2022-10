De troublantes allégations visant Ian Cole

Le défenseur du Lightning de Tampa Bay Ian Cole est la cible d’allégations de «grooming» et d’abus sexuels sur le réseau social Twitter.

Avant d’aborder les détails de ces allégations, il est important de préciser qu’elles proviennent d’un compte anonyme qui ne comprend qu’une seule publication, soit un long communiqué où des gestes sont reprochés au patineur de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a indiqué au site sportif The Athletic que son circuit était «au courant des allégations» et qu’il se penchait sur celles-ci. Le réseau ESPN a quant à lui confirmé que les agents de Cole et le Lightning étaient au fait de ces allégations.

«Cela m’a pris des années pour trouver le courage d’en parler et j’ai décidé de le faire anonymement, parce que je sens malheureusement qu’il s’agit de la seule façon pour moi d’être complètement transparente en évitant le harcèlement et les représailles», a écrit la présumée victime dans sa longue missive.

«J’ai été "groomé" par Ian Cole pendant quatre ans, alors que j’étais mineure et à l’école secondaire. Mes premiers rapports sexuels avec Ian se sont déroulés quand j’étais mineure et à l’école secondaire. Il jouait dans la LNH depuis plusieurs années à ce moment. Il était conscient de mon âge et que j’étais une adolescente.»

La femme allègue aussi que Cole n’a pas respecté son consentement à plusieurs reprises et qu’il aurait fait la même chose avec d’autres élèves de son école. Elle accuse aussi la LNH de permettre à ses athlètes de tenir de tels comportements.

«Ian s'est donné le droit d’abuser émotionnellement et sexuellement de moi, ainsi que d’autres femmes parce que la LNH favorise une culture de misogynie. La LNH doit se tenir elle-même et ses joueurs responsables de la création d'un environnement propice aux comportements misogynes et prédateurs.»

Cole doit disputer sa 13e saison dans le circuit Bettman en 2022-2023, lui qui a paraphé un contrat d’un an d’une valeur de 3 millions $ avec le Lightning en juillet dernier. Il a préalablement porté les couleurs des Blues de St. Louis, des Penguins de Pittsburgh, des Blue Jackets de Columbus, de l’Avalanche du Colorado, du Wild du Minnesota et des Hurricanes de la Caroline.