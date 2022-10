CF Montréal: l’occasion de terminer en grand

Ça y est, c’est le dernier match de la saison et le pire qui pourrait arriver, c’est que le CF Montréal termine au second rang de l’Association Est de la MLS.

On a déjà vu bien pire en matière de mauvais scénario. En effet, habituellement l’équipe se bat pour une place en séries éliminatoires lors de la journée décisive de la MLS.

La rencontre entre le CF Montréal et l'Inter Miami sera diffusée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 14h.

Dimanche, une victoire contre l’Inter Miami à Fort Lauderdale pourrait permettre à Wilfried Nancy et ses hommes de mettre la main sur la première place dans l’Est.

L’Union de Philadelphie est premier avec 64 points, deux de plus que le Bleu-Blanc-Noir. Une défaite ou un match nul de l’Union contre le Toronto FC et la première place serait acquise pour un CF Montréal victorieux en Floride.

«C’est génial d’être dans cette position. Ça en dit beaucoup sur notre travail au cours de la saison», a souligné Kamal Miller, jeudi.

«Je me rappelle la saison dernière, le dernier jour de la saison a apporté son lot de stress, alors c’est mieux cette année.»

Le CF Montréal a donc un enjeu demain, mais il doit aussi éviter les blessures à l’aube des séries, ce qui est un équilibre qui n’est pas évident à trouver.

«On a la chance de travailler avec un préparateur physique qui sait ce qu’il fait. On n’a pas eu beaucoup de blessures cette année et l’entraîneur sait faire tourner son équipe», a indiqué Ismaël Koné.

Record

Le Bleu-Blanc-Noir a un autre record à sa portée puisqu’avec un autre gain à l’étranger, il en totaliserait sept de suite, ce qui lui permettrait d’égaler une marque établie par le D.C. United et le Galaxy de Los Angeles. «On est là pour écrire l’histoire. Le coach parle souvent de laisser notre marque dans ce club et c’est ce qu’on fait», a avancé Koné.

Pour Kamal Miller, ce n’est qu’une raison de plus de jouer cette rencontre face à Miami.

«Je ne le savais pas, mais c’est un élément de motivation supplémentaire.»

Adversaire sérieux

D’un côté, il y a le CF Montréal qui lutte pour le haut du classement et de l’autre, il y a l’Inter Miami qui tente de cimenter sa cinquième place dans l’Est.

Celle-ci est toutefois précaire. Les Floridiens ont 48 points, mais sont suivis par Cincinnati et Orlando avec 46 points chacun. Mais Miami peut aussi penser à améliorer son sort puisque les Red Bulls de New York sont quatrièmes avec 50 points.

«C’est une équipe qui nous a donné un match difficile ici à Montréal avec beaucoup d’allers-retours. Ils ont plusieurs joueurs qui peuvent changer le cours d’un match», a rappelé Kamal Miller en parlant du match nul de 2 à 2 entre les deux formations au Stade Saputo en août dernier.

Wilfried Nancy note pour sa part une progression dans le jeu de l’adversaire du jour. «Ce n’est pas la même équipe que l’année dernière, ils ont beaucoup de qualité en milieu de terrain. C’est une équipe qui est en pleine confiance.»

Merci Gonzalo

On apprenait dans les derniers jours que l’attaquant Gonzalo Higuain accrochera ses crampons à la fin de la saison. Il s’agira pour lui fort probablement d’un dernier match devant ses partisans.

«J’ai beaucoup de respect pour cette personne-là, a soutenu Nancy. Ç’a été l’une des premières personnes à venir me rencontrer quand on a joué contre eux l’année dernière. Il est venu me féliciter pour la façon dont on jouait, je ne le connaissais pas.»

Nancy a salué la candeur de l’Argentin de 34 ans. «Il a été très honnête dans les médias en disant qu’il ne s’attendait pas à ce que le niveau de la MLS soit aussi élevé. Il a avoué qu’il pensait qu’il allait jouer avec un cigare.»

«Il a souffert l’année dernière, mais c’est un compétiteur et les compétiteurs trouvent toujours une manière de rebondir. Chapeau. Il a voulu se prouver à lui-même qu’il peut finir sur une bonne note.»