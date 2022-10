Schueneman et Bowey au ballottage

Les Canadiens de Montréal ont soumis Corey Schueneman et Madison Bowey au ballottage, dimanche après-midi.

Si les deux défenseurs ne sont pas réclamés par l’une des 31 autres formations de la Ligue nationale de hockey (LNH) d’ici lundi à 14h, ils se joindront au Rocket de Laval dans la Ligue américaine.

En 2021-2022, à sa troisième saison complète chez les professionnels, Schueneman a disputé 24 parties avec le Bleu-Blanc-Rouge. L’arrière de 27 ans a inscrit deux buts et fourni quatre mentions d’aide pour six points. Il a également récolté 11 points en 32 matchs avec le Rocket cette saison-là.

Bowey compte quant à lui une expérience de 158 rencontres dans la LNH, lui qui a porté les couleurs des Capitals de Washington, des Red Wings de Detroit, des Blackhawks de Chicago et des Canucks de Vancouver. Il a été embauché par le CH le 13 juillet dernier via le marché des joueurs autonomes. Le droitier de 27 ans a paraphé un contrat d’un an d’une valeur de 750 000$ avec la formation de la Belle Province.

Le Canadien amorcera sa saison régulière 2022-2023 mercredi soir, en recevant la visite des Maple Leafs de Toronto.