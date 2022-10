Une cinquième victoire consécutive pour les Carabins

Toujours invaincus cette saison, les Carabins de l’Université de Montréal n’ont jamais vraiment été inquiétés par les Stingers de l’Université Concordia et ont signé une cinquième victoire consécutive en l’emportant 31 à 13, samedi après-midi, au Complexe sportif Claude-Robillard.

Malgré les bons résultats des dernières semaines, l’entraîneur-chef Marco Iadeluca devait composer avec beaucoup d’indiscipline de la part de ses troupiers. Non seulement les Bleus ont réduit leur nombre de pénalités coûteuses, ils sont aussi restés intraitables face à l’adversaire pendant trois quarts.

«Je suis vraiment content de l’effort aujourd’hui, a affirmé Iadeluca après le match. Ç’a été trois gros quarts de football. On a démontré qu’on était de retour. On a bien joué défensivement et on a bien lancé le ballon.»

À leur deuxième séquence à l’attaque, les Carabins sont demeurés de longues minutes près de la zone des buts adverses en raison de pénalités. Au bout d’un troisième essai, les Stingers ont finalement craqué quand Jonathan Sénécal a trouvé William Legault d’une remise de six verges.

Domination au sol

Le début de deuxième demie a été particulièrement difficile pour Concordia. Sénécal a placé deux fois les siens à la porte des buts grâce à de longues remises à Dudley Jones et Guillaume Ranger, et chaque fois, les Carabins ont pu inscrire des majeurs. Ils ont ajouté deux points supplémentaires après avoir réussi deux sacs du quart consécutif sur Olivier Roy, forçant les Stingers à concéder le touché de sûreté.

Bertrand Beaulieu a quant à lui franchi la zone payante deux fois sur des courses. Il n’a pas été le seul à se démarquer parmi les porteurs de ballon, puisque l’UdeM a établi un sommet cette saison avec 158 verges amassées au sol.

«C’était le plan pour nous de revenir avec le jeu au sol, a indiqué Iadeluca. Les premières semaines ont été plus difficiles, alors on voulait définitivement remettre le jeu au sol sur la carte. Je suis très content de ce que ç’a donné aujourd’hui.»

«Au dernier match, on a couru beaucoup, alors je pense qu’ils s’attendaient à ce qu’on coure encore beaucoup. Ils n’ont pas vraiment été capables d’arrêter le jeu au sol. Ç’a ouvert notre livre de jeux et on les a aussi dominés par la passe», a ajouté Beaulieu.

Roy a inscrit les visiteurs au pointage au quatrième quart, avec deux touchés aériens, dont un sur un attrapé spectaculaire en plongeant de Mathieu Robitaille. Santino Sparagna et Jaylan Greaves ont été les cibles favorites du quart-arrière, eux qui ont chacun capté cinq ballons pour des gains de plus de 100 verges.

«Le match était pas mal scellé à ce moment-là, on a fait jouer un paquet de joueurs, a expliqué Iadeluca, peu affecté par cette poussée tardive des Stingers. C’est une belle expérience pour eux, les jeunes joueurs. Ils voient du terrain.»

Pour Beaulieu-Richard

Avant le début de la rencontre, un hommage a été tenu afin d’honorer la mémoire de l’ancien secondeur des Carabins et des Alouettes de Montréal Jonathan Beaulieu-Richard, qui a perdu sa bataille contre le cancer le 25 septembre dernier.

La conjointe et la petite fille de l’homme de 33 ans, d’autres membres de sa famille et huit anciens coéquipiers chez les Bleus sont allés sur le terrain afin d’observer une minute de silence en compagnie des partisans.

Les joueurs des Carabins porteront un autocollant de l’ancien numéro 50 sur leur casque jusqu’à la fin de la saison.