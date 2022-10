Paris sportifs: les meilleures offres de la 5e semaine dans la NFL

Il reste toujours une équipe invaincue dans la NFL après quatre semaines d’activités dans la NFL : les Eagles de Philadelphie. La formation de la Pennsylvanie pourrait d’ailleurs être un pari intéressant afin de demeurer invaincue.

Voici cinq des offres les plus intéressantes pour les parieurs sur Mise-o-jeu lors de la journée de dimanche dans la NFL :

Eagles -3,0 (Première demie) c. Cardinals – 1,74

Les Cardinals de l’Arizona ont pris la mauvaise habitude d’entamer leurs matchs du mauvais pied. Depuis le début de la saison, les hommes de Kliff Kingsbury ont marqué une moyenne de quatre points avant de retraiter au vestiaire à la demie, tandis qu’ils en ont accordé en moyenne 16,5, ce qui leur confère le dernier rang de la NFL dans les deux cas. Les Eagles, eux, sont l’équipe qui inscrit le plus de points avant la demie, avec une moyenne de 23 points pas match. La formation de la Pennsylvanie devrait donc être en mesure de mener par au moins trois points avant de retraiter au vestiaire.

Buccaneers -10,0 c. Falcons – 1,90

Depuis qu’il est arrivé à Tampa Bay, avec les Buccaneers, en 2020, Tom Brady n’a pas perdu un seul duel contre les Falcons d’Atlanta. Il a même vaincu ses rivaux de dimanche trois fois sur quatre par un écart d’au moins 13 points. Sans deux de leurs meilleurs éléments offensifs en l’ailier rapproché Kyle Pitts et le porteur de ballon Cordarelle Patterson, les Falcons pourraient trouver leur journée longue, permettant aux «Bucs» de couvrir l’écart de 10 points.

Victoire des Lions c. Patriots – 2,45

Chaque fin de semaine offre son lot de surprises dans la NFL. Les Lions de Detroit pourraient en causer une contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui seront de nouveau sans leur quart-arrière partant Mac Jones. Malgré une fiche de 1-3, les Lions, eux, offrent des matchs particulièrement excitants depuis le début de la saison. Ils possèdent la défensive qui permet le plus de points, mais aussi l’attaque qui en marque le plus dans la NFL. Une victoire contre les «Pats» est tout sauf une idée farfelue.

Plus de 46,5 points Chargers c. Browns – 1,90

Les Chargers de Los Angeles ont surpassé ce total de points trois fois sur quatre depuis le début de la saison, tandis que les Browns de Cleveland ont franchi cette marque lors de la moitié de leurs matchs. Les deux équipes seront aussi privées d’un élément important en défensive chacune, soit Joey Bosa (Chargers) et Jadeveon Clowney (Browns), ce qui pourrait ouvrir la porte aux deux attaques.

Jaguars -7,0 c. Texans – 1,90

Après un faux pas en ouverture de saison, les Jaguars de Jacksonville en surprennent plus d’un, eux qui ont même contenu les puissants Eagles, malgré la défaite. Leurs deux victoires cette saison ont été acquises avec des avances de 24 et 28 points. Pour leur part, les Texans de Houston n’ont toujours pas une victoire en quatre duels et ils ont perdu deux de ces matchs par au moins un majeur, laissant ainsi la porte ouverte pour que les Jaguars l’emportent avec l’écart de sept points.