Namestnikov fait pleuvoir les chapeaux à Tampa

L’attaquant russe Vladislav Namestnikov a connu une performance inespérée de quatre points face aux Panthers de la Floride, samedi à Tampa, inscrivant un tour du chapeau dans une victoire de 5 à 2 du Lightning.

Namestnikov, qui en est à son deuxième passage au sein de l’organisation floridienne, est passé à un cheveu d’accomplir le rare exploit qu’est un tour du chapeau naturel. Sa troisième réussite a toutefois été séparée de ses deux premières par l'entracte avant le deuxième engagement.

Chaque fois qu’il a enfilé l’aiguille, un certain Corey Perry était dans les parages. L’ancien ailier hargneux du Canadien de Montréal a récolté trois mentions d’aide dans la rencontre.

Les joueurs étoiles Nikita Kucherov et Brayden Point n’étaient pas en reste pour les «Bolts» non plus. Ils ont complété la marque avec leur unique filet du calendrier préparatoire.

L’attaquant letton Rudolfs Balcers avait créé l’égalité en début de rencontre, tout juste avant que Namestnikov ne se déchaîne contre les Panthers. Aleksi Heponiemi a aussi déjoué Andrei Vasilevskiy, aidé par son compatriote finlandais Anton Lundell.

Matthews et Nylander punissent les Red Wings

Au Scotiabank Arena, les Red Wings de Detroit ont regretté rapidement leur décision d’envoyer deux gardiens inexpérimentés contre les gros canons des Maple Leafs de Toronto, et les hôtes ont gagné 5 à 1.

Les portiers Victor Brattstrom et Jussi Olkinuora ont été impuissants derrière l’équipe B de Detroit. Le premier a cédé trois fois en 11 lancers, tandis que le second s’est avoué vaincu deux fois en 15 occasions.

Auston Matthews et William Nylander se sont assurés que ces portiers demeurent dans l’ombre en marquant deux buts chacun. Comme à l’habitude, Mitch Marner (trois mentions d’aide) et Morgan Rielly (deux mentions d’aide) ont mis la table pour leurs coéquipiers.

Le jeu de puissance torontois a d’ailleurs été particulièrement dévastateur en profitant de trois de ses quatre occasions dans la rencontre.

Denis Malgin a marqué l’autre but des Leafs. Pius Suter avait quant à lui ouvert la marque pour les hommes de Derek Lalonde.