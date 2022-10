MLB: avantage aux Padres et Phillies

Les Padres de San Diego et les Phillies de Philadelphie tenteront d'accéder aux séries de division de la Ligue nationale, samedi soir, lors du deuxième match de leur série respective de la "Wild Card".

Les Phillies affronteront les Cardinals de St. Louis et les Padres se mesureront aux Mets de New York lors du deuxième match de leur série 2 de 3.

Le match entre les Padres et les Mets sera diffusé à TVA Sports 2, dès 19h30, alors que celui entre les Phillies et les Cardinals, à TVA Sports, vers 21h15, après le duel entre les Canadiens de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa.

La veille, les Padres avaient exposé la formation new-yorkaise, 7-1 (à voir dans la vidéo ci-dessus), alors que les Phillies s'étaient imposés, 6-3.

Blake Snell sera le lanceur partant des Padres. Il sera opposé à Jacob deGrom pour les Mets.

Chez les Phillies, Aaron Nola sera au monticule. Il sera confronté à Miles Mikolas.