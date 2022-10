Les Guardians passent au 2e tour... et à l'histoire

Les Rays de Tampa Bay ont tout tenté pour sauver leur saison 2022, mais un circuit d’Oscar Gonzalez en 15e manche les a envoyés en vacances, samedi à Cleveland, eux qui ont perdu 1 à 0 face aux Guardians.

C’était d’ailleurs la première fois dans l’histoire du baseball majeur qu’un match éliminatoire affichait toujours un pointage de 0 à 0 après 14 manches.

Gonzalez n’a fait qu’une bouchée de l’offrande de Corey Kluber, en 15e manche, au plus grand plaisir des partisans réunis au Progressive Field. Le voltigeur des favoris de la foule a d’ailleurs été le seul joueur, parmi les deux formations, à réussir au moins deux coups sûrs dans le match.

Oscar Gonzalez propulse les Guardians au 2e tour -

Les défensives et les lanceurs des deux équipes ont fait tout un travail, ne permettant qu’un total de 11 coups sûrs lors des 15 manches.

Du côté des vainqueurs, le partant Triston McKenzie a été étincelant, ne donnant que deux coups sûrs et autant de passes gratuites, passant aussi huit adversaires dans la mitaine, en six manches de travail. Les huit lanceurs utilisés par les Guardians ont finalement fait mordre la poussière à 20 adversaires, ne donnant que six coups sûrs et cinq buts sur balles au total. Le releveur Sam Hentges (1-0) a finalement ajouté la victoire à sa fiche.

Dans le camp des Rays, le partant Tyler Glasnow n’a permis que deux coups sûrs en cinq manches, passant cinq autres joueurs dans la mitaine. Au total, les huit artilleurs utilisés par les visiteurs n’ont donné que cinq coups sûrs et trois passes gratuites, retirant 19 adversaires sur des prises. Kluber (0-1) est celui qui a été la victime de cette défaite.

Les Guardians auront une autre formation de l’Est de l’Américaine sur leur chemin, alors que les Yankees de New York seront leurs adversaires au prochain tour.