Les Flames prolongent le contrat de Darryl Sutter

Les Flames de Calgary sont visiblement satisfaits du travail accompli par l’entraîneur-chef Darryl Sutter, puisqu’ils lui ont accordé une prolongation de contrat de plusieurs saisons, samedi.

Le directeur général de la formation albertaine, Brad Treliving, n’a toutefois pas précisé le nombre d’années prévues au contrat ni les termes financiers de l’entente.

Sutter a entamé son deuxième séjour en carrière derrière le banc des Flames au courant de la campagne 2020-2021. À sa première saison complète, en 2021-2022, il a mené les siens vers le premier rang de la section Pacifique, avec une récolte de 111 points. Les Flames ont toutefois baissé pavillon en cinq matchs face à leurs rivaux de l’Alberta, les Oilers d’Edmonton, au deuxième tour des séries éliminatoires. Sutter a d’ailleurs mis la main sur le trophée Jack-Adams, remis annuellement au meilleur entraîneur de la Ligue nationale, pour ses succès.

Cette saison, il aura un groupe particulièrement nouveau sous la main après le départ de Johnny Gaudreau, devenu joueur autonome durant la saison morte, et Matthew Tkachuk, transigé aux Panthers de la Floride. Les Flames les ont remplacés, entre autres, par Jonathan Huberdeau et MacKenzie Weegar, obtenus en retour de Tkachuk, et Nazem Kadri, qui s’est joint à eux à titre de joueur autonome.

Double gagnant de la coupe Stanley en tant qu’instructeur, Sutter n’est plus qu’à une victoire d’atteindre le plateau des 700 en carrière. Il détient aussi le 11e rang de tous les temps pour le nombre de matchs en tant qu’entraîneur-chef, avec 1397. Il rejoindra rapidement Pat Quinn et Ron Wilson, respectivement dixième et neuvième de ce classement, avec 1400 et 1401 matchs.

Les Flames entameront leur saison régulière jeudi, alors qu’ils accueilleront les champions en titre de la coupe Stanley : l’Avalanche du Colorado.