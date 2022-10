Les Blue Jays éliminés

Les Blue Jays de Toronto avaient leur saison entre les mains au second match de leur série des meilleurs deuxièmes contre les Mariners de Seattle, et ils n’ont pu se maintenir en vie en étant vaincus 10 à 9, samedi soir, au Rogers Centre.

Les hommes du gérant intérimaire John Schneider se devaient de bien réagir après leur gênant revers de 4 à 0, la veille. Faisant déjà face à l’élimination, les Jays ont bien amorcé le match, mais leur avance de 8 à 1 a fondu comme neige au soleil.

C’est le lanceur Kevin Gausman qui avait la lourde tâche d’amorcer cette rencontre cruciale. Le droitier n’a rien donné aux Mariners aux quatre premiers tours au bâton. C’est au cinquième et au sixième assaut qu’il a finalement permis quatre points, notamment en raison d’une longue balle de Carlos Santana qui procurait trois points aux visiteurs.

La relève des Torontois a aussi flanché. Le très fiable Jordan Romano, l’un des meilleurs au niveau des sauvetages en saison régulière, a permis deux points. Le vétéran Anthony Bass, lui, a fait pire en donnant trois points sur trois coups sûrs sans effectuer le moindre retrait.

Chez les Jays, Teoscar Hernandez avait connu tout un début de rencontre avec deux longues balles, et un autre point quand il a été heurté par un lancer. Vladimir Guerrero fils, Matt Chapman et Danny Jensen ont aussi effectué des coups payants et tout semblait au beau fixe pour les Torontois.

Adam Frazier a inscrit le point victorieux sur un double au neuvième assaut, et à leur tour au bâton, les Jays n’ont pu niveler la marque, au grand désespoir des 47 000 partisans réunis au Rogers Centre.

Les Mariners ont utilisé pas moins de huit lanceurs et c’est Andres Munoz (1-0), qui a tenu le fort en huitième manche, qui a été crédité de la victoire. George Kirby a ajouté le sauvetage à sa fiche.